Игроки ВК "Ресовия" прибыли в Белгород с большой задержкой из-за проблем с самолетом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Самолет с волейболистами "Ресовии", которые направлялись на полуфинальный матч Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) с российским "Белогорьем", совершил экстренную посадку после взлета, сообщается на официальной странице польской команды в микроблоге в Twitter.

"Ресовия" планировала прибыть в Россию в понедельник днем, однако, как отмечается в сообщении, "поездка с самого начала получилась непростой".

"Мы надеялись, что наши приключения ограничатся задержкой рейса, но вскоре после взлета стало понятно, что нам необходимо совершить экстренную посадку в аэропорту Люблина", - отмечается в сообщении.

Команда добралась до Белгорода в ночь на вторник. По данным польских СМИ, во время ожидания рейса в Люблине волейболисты тренировались в спортзале местной школы.

Первый полуфинальный матч Кубка CEV "Белогорье" - "Ресовия" начнется в Белгороде в 19:00 мск.