Ишматов: "Локомотиву" против СКА нужно показать и комбинационный хоккей, и прессинг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. "Локомотиву" в серии плей-офф КХЛ с петербургским СКА нужно играть в комбинационный хоккей и при этом не забывать про силовую борьбу, иначе шансов у ярославцев не будет, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Рафаил Ишматов.

СКА сыграет с "Локомотивом" во втором раунде Кубка Гагарина.

"Локомотив" должен показать комбинационный хоккей вкупе с прессингом, силовой борьбой. Если только один из этих компонентов будет работать, то шансов у "Локомотива" нет. Нужна сумма слагаемых комбинационной игры и трудоспособности на льду", - сказал Ишматов по телефону.

"Результат этой серии предопределит функциональное состояние команд, очень многое будет зависеть от того, кто как готов к этой серии. Важнейшую роль будет иметь восстановление после игр. Предпочтение, исходя из уровня мастерства и показываемой игры, отдаю СКА", - добавил Ишматов.

Собеседник агентства считает, что "олимпийское похмелье" у хоккеистов СКА уже прошло. "Утомление у игроков сборной есть, это 100%, в этом я согласен со Знарком. Что касается олимпийского похмелья, думаю, оно уже прошло. Сейчас у хоккеистов СКА есть стимул сделать дубль, добавить к золоту Олимпиады еще и Кубок Гагарина. Поверьте, в команде расслабления нет", - сказал Ишматов.