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Исследована нервная система существа возрастом 518 миллионов лет


Добавлено: 13 мар 2018 в 12:01, Категория: Новости на сегодня
Исследована нервная система существа возрастом 518 миллионов лет

Ученые из Бристольского и Даремского университетов Великобритании, Института полярных исследований Республики Корея и Копенгагенского университета рассказали об исследовании следов нервной системы у животных, родственных предкам всех современных членистоногих (насекомых, пауков, скорпионов, раков и других). Вопреки ожиданиям, у этих существ, живших 518 миллионов лет назад уже имелись сложные фасеточные глаза, а вот мозг, напротив, оказался весьма простым и не был разделен на отделы.

Головным мозгом у представителей типа членистоногих называют надглоточный нервный узел. У современных животных, как правило, он разделен на три отдела. Это ожидалось и от ранних членистоногих. Появление же фасеточных глаз, состоящих из простых глазков, как считали ученые, произошло в ходе эволюции членистоногих позже. Проверить эти предположения удалось благодаря найденным в кембрийских отложениях полуострова Земле Пири на севере Гренландии окаменевшим остаткам животных. Они были описаны в 1993 году кембриджским палеонтологом Грэмом Баддом (Graham Budd). Это были морские обитатели, длина которых варьировала от нескольких сантиметров до 30 сантиметров. Их латинское название Kerygmachela kierkegaardi, где родовое название составлено из греческих слов «возвещение» и «клешня» и отражает строение их конечностей, видовой эпитет дан в честь датского философа Кьеркегора.

В новом исследовании авторам удалось обнаружить сохранившиеся следы головного мозга и глаз Kerygmachela kierkegaardi. Как оказалось, их головной мозг был совсем небольшим по меркам членистоногих и не был разделен на отделы. Более всего он напоминает надглоточный нервный узел онихофор – особого типа беспозвоночных животных, родственных членистоногим. А вот глаза у древнего членистоногого оказались уже сложными, что заставляет ученых пересмотреть свои гипотезы относительно возникновения глаз у представителей данного типа.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 12:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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