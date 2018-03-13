Главари ОРДЛО довели ситуацию на оккупированных территориях Донбасса до того, что сейчас там люди живут в состоянии тотального страха.

Координатор группы «СтопТеррор» Семен Кабакаев отметил: «Так называемая „власть“ поставила людей в такую ситуацию, чтобы они не могли ступить ни влево, ни вправо, они боятся что-то говорить, потому что понимают, что в случае протеста против российских администраций, где сидят всякие Захарченко, их просто расстреляют. Никто не хочет идти против людей с автоматами, поэтому все сидят молча, никому ничего не говорят, страдают, жалуются. Они поняли, что сделанный выбор оказался обманом, но с этим уже ничего не сделаешь».

По его словам, оставшиеся на оккупированных территориях люди решили просто доживать в страхе как получится.

Embedded video for Кабакаев: «В ОРДЛО люди живут в состоянии тотального страха»

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