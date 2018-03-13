Как американская журналистка, интервьюировавшая Путина, помогла России

Показать меню
Актуально
Эффективное обучение о понимание основ инвестирования - 18:03 Эффективное обучение о понимание основ инвестирования "Ястреб американской журналистики" Мегин Келли вновь в центре внимания: реакция - 18:08 Более 1,1 тыс. выпускников учебных заведений Минобороны России прибудут в ЦВО в - 18:22 Более 1,1 тыс. выпускников учебных заведений Минобороны России прибудут в ЦВО в 2018 году «Подлость на биатлоне»: россиянину наступили на лыжи (ФОТО, ВИДЕО) - 18:35 «Подлость на биатлоне»: россиянину наступили на лыжи (ФОТО, ВИДЕО) Белый дом допустил приезд Ким Чен Ына в Вашингтон - 18:36 Белый дом допустил приезд Ким Чен Ына в Вашингтон Гражданина Латвии обвинили в шпионаже в пользу России - 18:36 Гражданина Латвии обвинили в шпионаже в пользу России Спринтеры ВСУ: Как оккупанты бегают от огня снайперов ДНР (ВИДЕО 18+) - 18:49 Спринтеры ВСУ: Как оккупанты бегают от огня снайперов ДНР (ВИДЕО 18+) Попов не принял решения по скандалу с Ефремовым - 18:51 Попов не принял решения по скандалу с Ефремовым «Самое сложное в политике – быть президентом России». Вышел новый фильм о Путине - 19:22 «Самое сложное в политике – быть президентом России». Вышел новый фильм о Путине День матери в Великобритании: Виктория и Дэвид Бекхэм провели выходные с - 20:01 День матери в Великобритании: Виктория и Дэвид Бекхэм провели выходные с родителями и детьми Британец Адам Йейтс победил на 5-м этапе веломногодневки "Тиррено – Адриатико" - 20:08 Британец Адам Йейтс победил на 5-м этапе веломногодневки Ходорковский заявил, что испортил бюллетень надписью «Путин надоел» - 20:50 Ходорковский заявил, что испортил бюллетень надписью «Путин надоел» Филиал Мариинского театра во Владивостоке наградили премией BraVo - 20:56 Филиал Мариинского театра во Владивостоке наградили премией BraVo Спикеры парламентов стран Балтии объявили «Северный поток — 2» угрозой - 20:56 Спикеры парламентов стран Балтии объявили «Северный поток — 2» угрозой В ЦИКе попеняли Собянину на неэтичность статьи о Путине - 20:57 В ЦИКе попеняли Собянину на неэтичность статьи о Путине Глава ЦРУ пообещал «адекватный ответ» на новое оружие России - 20:57 Глава ЦРУ пообещал «адекватный ответ» на новое оружие России Пресс-секретарь главы «Яблока» опровергла составление протокола - 20:57 Пресс-секретарь главы «Яблока» опровергла составление протокола
» » Как американская журналистка, интервьюировавшая Путина, помогла России

Как американская журналистка, интервьюировавшая Путина, помогла России


Добавлено: 13 мар 2018 в 16:01, Категория: Новости на сегодня
Как американская журналистка, интервьюировавшая Путина, помогла России

Политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский — о реакции американского общества на интервью Владимира Путина телеканалу NBC.

Если вкратце проанализировать и оценить результаты интервью президента России Владимира Путина известной американской ведущей телеканала NBC Мегин Келли, то я бы сказал, что оно было исключительно интересным и своевременным.

Кроме того, в конечном счете выиграли не только оба его участника, но и сторонники скорейшего начала диалога двух стран.

Мегин Келли наверняка повысит рейтинг своего воскресного шоу, который до этого неуклонно понижался, и тем самым хотя бы частично оправдает свой $23-миллионный контракт с NBC, в то время как Владимир Путин получил редкую возможность обратиться напрямую к американскому народу.

Президент России приводил четкие и ясные контраргументы к стандартным антироссийским обвинениям и, почти как учитель в школе, повторял много раз, что необходимо срочно найти выход из опаснейшего кризиса в отношениях двух стран путем переговоров на высшем уровне.

Путин обращался к американцам в сентябре 2013 года в нашумевшей статье, опубликованной в The New York Times. Тогда его главной целью было предотвратить готовящуюся Бараком Обамой бомбардировку Сирии.

Разумеется, нельзя утверждать, что именно эта статья заставила Обаму передумать, но факт остается фактом. Незадолго до этого Пентагон подтвердил полную готовность, а нападение на Сирию казалось неминуемым.

Тем не менее чуть ли не в последнюю минуту выход из кризиса, предложенный Россией, был найден, и Обама отменил бомбардировку.

В настоящее время ставки еще более высоки.

Антироссийская риторика достигла такого накала, что якобы имевшее место вмешательство 13 российских блогеров в президентскую кампанию США сравнивается с нападением японской авиации на Перл Харбор в декабре 1941 года и разрушением башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Причем эти сравнения приводятся не на страницах желтой прессы, их выдвигают члены конгресса, нынешние и отставные политики и журналисты мейнстрима.

Но если это так, то, поскольку после Перл Харбора Америка вступила во Вторую мировую войну, осуществив в конце ее атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, а после 11 сентября вторглась в Афганистан, где ведет войну уже 17 лет, что же она должна сделать сейчас?

Понятно, что при наличии ядерного оружия у России объявлять ей войну не призывают даже самые одиозные фигуры «вашингтонского болота». Пока они настаивают лишь на многократном усилении санкций и, что не менее для них важно, требуют от Трампа той же жесткой риторики в отношении Путина, какую используют сами.

Трамп сопротивляется, что вызывает у его противников еще большее раздражение и умножает их усилия в поисках новых предлогов для импичмента.

Поскольку доказательств сговора Трампа и Путина всё еще не обнаружено, спецпрокурор Мюллер начал искать следы финансовых интересов Трампа в России, и тут Келли попыталась прокурору помочь, задав Путину несколько вопросов по этому поводу.

Ее попытки ни к чему не привели, но всё же Келли считает, что по крайней мере ей удалось уличить Трампа во лжи. Тот несколько раз говорил, что встречался с Путиным до начала президентской гонки, но Путин это отрицал.

Прямо скажем, не густо и вряд ли поможет Мюллеру, но, повторяю, беседа была важной и полезной именно для тех, кто хочет найти выход из затянувшегося кризиса.

Примечательно, что интервью вышло в эфир сразу после того, как четыре американских сенатора — демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый Берни Сандерс — обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой.

Правда, в их послании говорится лишь о контроле за вооружениями и оно было вызвано выступлением Владимира Путина, в котором упомянуты несколько новых видов ядерного оружия. Однако суть дела от этого не меняется, ведь надо же с чего-то начинать.

Интересно, что до настоящего времени послание сенаторов практически игнорируется в мэйнстриме, где любые предложения к диалогу с Россией рассматриваются чуть ли не как акт предательства.

Тем большее значение приобретает обсуждаемое здесь интервью и особенно его заключение, когда на вопрос Келли, как выйти из нынешней непростой ситуации, Путин в который раз предлагает естественное решение — сесть за стол переговоров.

Письмо четырех сенаторов Тиллерсону — это первая ласточка в нужном направлении, но этого явно недостаточно. Вашингтонский внешнеполитический истеблишмент пока не готов к серьезному диалогу, а возможности Трампа значительно ограничены, поскольку конгресс практически лишил его полномочий на поиски компромиссов с Россией.

В этих условиях единственное, что остается, — это обращаться напрямую к американской общественности с призывом к благоразумию. И потому Келли, возможно, сама того не желая, помогла это сделать, за что ей большое спасибо.



Материалы по теме:

"Ястреб американской журналистики" Мегин Келли вновь в центре внимания: реакция на интервью с Путиным
Путин не стал комментировать слова спецпредставителя по безопасности Крутских
Путин заявил об отсутствии планов менять Конституцию РФ
Ведущая NBC считает, что Путина нельзя «перемудрить»
Добавлено: 13 мар 2018 в 16:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Фирмино и Виллиан вызваны в сборную Бразилии на матчи с командами России и Германии

Фирмино и Виллиан вызваны в сборную Бразилии на матчи с командами России и Германии

Прогноз астролога Василисы Володиной на неделю: эти три знака Зодиака смогут схватить удачу за хвост

Прогноз астролога Василисы Володиной на неделю: эти три знака Зодиака смогут схватить удачу за хвост

Путин рассказал о ключевых направлениях для экспорта российской продукции

Путин рассказал о ключевых направлениях для экспорта российской продукции

«Зачем нам разведка, если хлеба не будет», — Путин

«Зачем нам разведка, если хлеба не будет», — Путин

Загрузка...



Лента новостей
Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря США - 16:07 Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря СШАКак американская журналистка, интервьюировавшая Путина, помогла России - 16:01 Как американская журналистка, интервьюировавшая Путина, помогла РоссииВ Верховный суд Нью-Йорка доставили подозрительную посылку с белым порошком - 16:00 В Верховный суд Нью-Йорка доставили подозрительную посылку с белым порошкомМайя Донцова винит Лешу Купина в провале в конкурсе - 15:50 Майя Донцова винит Лешу Купина в провале в конкурсеЦИК назвал лидеров по тратам на президентскую кампанию - 15:41 ЦИК назвал лидеров по тратам на президентскую кампаниюПосла Великобритании вызвали в МИД России - 15:41 Посла Великобритании вызвали в МИД РоссииЕС внес спиннеры в черный список товаров из-за угрозы детям - 15:41 ЕС внес спиннеры в черный список товаров из-за угрозы детямГендиректор «Почты России» назвал срок ликвидации очередей в отделениях - 15:41 Гендиректор «Почты России» назвал срок ликвидации очередей в отделенияхПечь для обжига черепицы найдена возле древнего буддийского храма в Японии - 15:40 Печь для обжига черепицы найдена возле древнего буддийского храма в ЯпонииРоссийский фрегат с ракетами «Калибр» вошел в Средиземное море - 15:40 Российский фрегат с ракетами «Калибр» вошел в Средиземное мореТрагедия в рядах ВСУ: украинская армия вновь понесла небоевые потери - 15:22 Трагедия в рядах ВСУ: украинская армия вновь понесла небоевые потериРоссия пообещала сбивать самолеты США из-за Сирии - 15:14 Россия пообещала сбивать самолеты США из-за СирииС подразделениями морской пехоты Черноморского флота прошла тренировка по посадке на десантные - 15:08 С подразделениями морской пехоты Черноморского флота прошла тренировка по посадке на десантные корабли"Евровидение-2018": Букмекеры назвали возможного победителя конкурса - 15:01
Последние новости
ГПУ: В Киеве обокрали квартиру посла Франции - 17:42 ГПУ: В Киеве обокрали квартиру посла Франции Кабакаев: «В ОРДЛО люди живут в состоянии тотального страха» - 17:36 Кабакаев: «В ОРДЛО люди живут в состоянии тотального страха» Большие перемены: стало известно имя нового руководителя Госдепартамента США - 17:36 Большие перемены: стало известно имя нового руководителя Госдепартамента США Миллер назвал сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» - 17:23 Миллер назвал сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» Трамп «снял» Тиллерсона с поста Госсекретаря, выражая благодарность - 17:09 Трамп «снял» Тиллерсона с поста Госсекретаря, выражая благодарность Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона - 16:43 Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона Путин прибыл с визитом в Дагестан - 16:42 Путин прибыл с визитом в Дагестан Принц Уильям рассказал о любимом занятии дочери Шарлотты - 16:29 Принц Уильям рассказал о любимом занятии дочери Шарлотты Володин обвинил британские власти в причастности к отравлению Скрипаля - 16:15 Володин обвинил британские власти в причастности к отравлению Скрипаля Московские власти предложили продлевать водительские права автоматом - 16:15 Московские власти предложили продлевать водительские права автоматом Дело Улюкаева направлено в Мосгорсуд на пересмотр - 16:15 Дело Улюкаева направлено в Мосгорсуд на пересмотр Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018 в порядке живой очереди - 16:14 Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018 в порядке живой очереди Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона - 16:14 Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"