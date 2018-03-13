Как американская журналистка, интервьюировавшая Путина, помогла России

Политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский — о реакции американского общества на интервью Владимира Путина телеканалу NBC.

Если вкратце проанализировать и оценить результаты интервью президента России Владимира Путина известной американской ведущей телеканала NBC Мегин Келли, то я бы сказал, что оно было исключительно интересным и своевременным.

Кроме того, в конечном счете выиграли не только оба его участника, но и сторонники скорейшего начала диалога двух стран.

Мегин Келли наверняка повысит рейтинг своего воскресного шоу, который до этого неуклонно понижался, и тем самым хотя бы частично оправдает свой $23-миллионный контракт с NBC, в то время как Владимир Путин получил редкую возможность обратиться напрямую к американскому народу.

Президент России приводил четкие и ясные контраргументы к стандартным антироссийским обвинениям и, почти как учитель в школе, повторял много раз, что необходимо срочно найти выход из опаснейшего кризиса в отношениях двух стран путем переговоров на высшем уровне.

Путин обращался к американцам в сентябре 2013 года в нашумевшей статье, опубликованной в The New York Times. Тогда его главной целью было предотвратить готовящуюся Бараком Обамой бомбардировку Сирии.

Разумеется, нельзя утверждать, что именно эта статья заставила Обаму передумать, но факт остается фактом. Незадолго до этого Пентагон подтвердил полную готовность, а нападение на Сирию казалось неминуемым.

Тем не менее чуть ли не в последнюю минуту выход из кризиса, предложенный Россией, был найден, и Обама отменил бомбардировку.

В настоящее время ставки еще более высоки.

Антироссийская риторика достигла такого накала, что якобы имевшее место вмешательство 13 российских блогеров в президентскую кампанию США сравнивается с нападением японской авиации на Перл Харбор в декабре 1941 года и разрушением башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Причем эти сравнения приводятся не на страницах желтой прессы, их выдвигают члены конгресса, нынешние и отставные политики и журналисты мейнстрима.

Но если это так, то, поскольку после Перл Харбора Америка вступила во Вторую мировую войну, осуществив в конце ее атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, а после 11 сентября вторглась в Афганистан, где ведет войну уже 17 лет, что же она должна сделать сейчас?

Понятно, что при наличии ядерного оружия у России объявлять ей войну не призывают даже самые одиозные фигуры «вашингтонского болота». Пока они настаивают лишь на многократном усилении санкций и, что не менее для них важно, требуют от Трампа той же жесткой риторики в отношении Путина, какую используют сами.

Трамп сопротивляется, что вызывает у его противников еще большее раздражение и умножает их усилия в поисках новых предлогов для импичмента.

Поскольку доказательств сговора Трампа и Путина всё еще не обнаружено, спецпрокурор Мюллер начал искать следы финансовых интересов Трампа в России, и тут Келли попыталась прокурору помочь, задав Путину несколько вопросов по этому поводу.

Ее попытки ни к чему не привели, но всё же Келли считает, что по крайней мере ей удалось уличить Трампа во лжи. Тот несколько раз говорил, что встречался с Путиным до начала президентской гонки, но Путин это отрицал.

Прямо скажем, не густо и вряд ли поможет Мюллеру, но, повторяю, беседа была важной и полезной именно для тех, кто хочет найти выход из затянувшегося кризиса.

Примечательно, что интервью вышло в эфир сразу после того, как четыре американских сенатора — демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый Берни Сандерс — обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой.

Правда, в их послании говорится лишь о контроле за вооружениями и оно было вызвано выступлением Владимира Путина, в котором упомянуты несколько новых видов ядерного оружия. Однако суть дела от этого не меняется, ведь надо же с чего-то начинать.

Интересно, что до настоящего времени послание сенаторов практически игнорируется в мэйнстриме, где любые предложения к диалогу с Россией рассматриваются чуть ли не как акт предательства.

Тем большее значение приобретает обсуждаемое здесь интервью и особенно его заключение, когда на вопрос Келли, как выйти из нынешней непростой ситуации, Путин в который раз предлагает естественное решение — сесть за стол переговоров.

Письмо четырех сенаторов Тиллерсону — это первая ласточка в нужном направлении, но этого явно недостаточно. Вашингтонский внешнеполитический истеблишмент пока не готов к серьезному диалогу, а возможности Трампа значительно ограничены, поскольку конгресс практически лишил его полномочий на поиски компромиссов с Россией.