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Как АТОшники режут в тылу мирных украинцев


Добавлено: 13 мар 2018 в 11:07, Категория: Политика
Как АТОшники режут в тылу мирных украинцев

Как ни крути, Крым невольно переносит на себя украинские события. Это называется мудреным термином «психологическое транспонирование». А если попроще, крымчане четверть века прожили в «незалежной», и до сих пор задаются вопросом, что было бы с нами, не случись чуда Крымской Весны. Вот и сейчас, читая последнюю мартовскую информацию, как жестоко морская пехота ВМСУ избила жителей соседней Херсонщины, многие на полуострове тяжко качают головой — ведь западенское зверье стояло в нашей Феодосии! Укро-каратели с эмблемами НАТО до последнего были готовы убивать людей.

Насчет эмблем вовсе не преувеличение. Вот официальное сообщение Министерство обороны Украины за 2 января 2014 года. Евромайдан в самом разгаре, до бандеровского переворота остаются считанные недели:

«В Феодосии отдельный батальон морской пехоты Военно-Морских Сил Украины приступил к несению боевого дежурства в составе боевой тактической группы Европейского Союза „Helbroc“ и в составе сил немедленного реагирования НАТО. На дежурство заступила десантно-штурмовая рота. На протяжении ближайших шести месяцев украинское подразделение будет дежурить в пункте постоянной дислокации, в готовности к возможному немедленному развертыванию в составе группы в кризисных районах». При этом оборонное ведомство не сообщало, на основании каких документов военнослужащие будут действовать в составе сил НАТО. Особенно если учесть, что сама Украина считалась внеблоковой страной.

Почему для участия в НАТОвской акции выбрали подразделение, базирующееся в Феодосии? Ответ прост. В отличие от других крымских гарнизонов, заполненных местными контрактниками, именно здесь основной костяк личного состава составляли выходцы из Западной Украины. Морпехи-патриоты неоднократно проходили стажировку у американских и западноевропейских военных. Задачу на подобное «евроразветывание» они получали во второй раз.

Получается весьма любопытный расклад. Хорошо известно о «поездах дружбы», которые собирал для непокорного полуострова «Правый сектор» *. Откровенно грозили резней боевики меджлиса **. Но что было следующим и самым главным пунктом майданного сценария, когда Таврида реально могла захлебнуться кровью? Похоже, тогда в дело готовились вступить боевая тактическая группа ЕС «Helbroc» и силы немедленного реагирования НАТО, в составе которых оказался 1-й Феодосийский отдельный батальон морской пехоты ВМСУ.

Наступало время «миротворцев», готовых «к возможному немедленному развертыванию в кризисном районе», чтобы окончательно расправиться с русским Крымом. Ночью 20 февраля 2014 года «в ружье» подняли морскую пехоту Керчи. Пять грузовиков с вооруженными морпехами отправили в сторону Феодосии, на усиление тамошнего батальона. Потом вернули обратно — керчане не захотели поддерживать «западенцев» феодосийского гарнизона. Вскоре практически все военнослужащие Керчи перейдут на сторону России.

Зато в Феодосии готовились сражаться с москалями. Рыли окопы, строили майданные баррикады из шин, круглосуточно дежурили по периметру. Командир взвода первой роты Павел Сухань говорит о приказе стрелять по женщинам и детям. Сожалеет, что «когда дошло до дела, возможности применять оружие вообще не было».

— Доступ к оружию нам заблокировал российский спецназ, — типа, оправдывается заместитель командира батальона Владимир Баранюк. Это правда, ранним февральским утром на территорию части высадился вертолетный десант «вежливых людей», быстро взявший базу под контроль. Одновременно ворота и бетонные стены проломили бронетранспортеры. В считанные минуты «элита ВМСУ» легла лицом в асфальт.

Сейчас украинские «черные береты» словно мстят за позор. Счет их воинских преступлений в Донбассе идет наравне с добровольческими нацистскими батальонами. В тылу укро-герои ведут себя точно так же.

Итак, Херсонская область, Голопристанский район. В селе Новая Збурьевка расквартировано подразделение морской пехоты ВМС ВСУ. Это стало настоящим кошмаром для селян. Разосланные областным изданиям коллективные письма сообщают подробности повседневного террора.

«Военные устраивают перестрелки, все время провоцируют конфликты. Ходят по селу, продают продукты — покупают себе алкоголь, в пьяном состоянии вымогают деньги. Разве такое допустимо? Зачем они в селе? Жители боятся вечером куда-то выйти. Село против того, чтобы такие „защитники“ находились рядом с нами. Летом ситуация была, погибла семья, задавил вояка без документов на сломанном танке. Виновных не наказали!» — буквально криком кричит Новая Збурьевка.

Подробно описывает детали последнего происшествия Вера Годына — подруга одного из пострадавших:

«В ночь на 9 марта военные напали на людей, которые зашли в магазин за сигаретами. Очевидно, что конфликта не было, наши парни не вступили в драку, они худенькие, тихие. Толпа военных жестоко избила их за несколько секунд. Двое парней попали в реанимацию, среди них мой одноклассник. Сейчас собираем деньги на его операцию…».

Как доказательство, на Facebook выложили запись камеры видеонаблюдения. Толпа в камуфляже, примерно полтора десятка мужчин, бьет нескольких человек. Драка профессиональная и скоротечная, длится около 20 секунд, после чего неизвестные уходят, а избитые остаются лежать, едва шевелясь.

Уже через сутки видео было или удалено или заблокировано. Facebook отвечает: «Запрашиваемая вами страница недоступна. Связано с временными техническими неполадками или у вас недостаточно прав для просмотра».

Сначала военное командование заявляло, мол, драку спровоцировали «пьяные местные», а солдаты были трезвыми. «Несколько гражданских лиц избили военнослужащего. После чего гражданские лица приехали на автомобилях к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра они задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции», — утверждал пресс-центр ВМС ВСУ.

12 марта прозвучало признание командования, что конфликт происходил по-иному. Денег на операцию собирать уже не нужно, одноклассник Веры Годыны скончался. Пояснение из сетевой страницы 28-й отдельной бригады.

«30-летний Игорь, солдат механизированного подразделения, по месту постоянного проживания в компании боевого товарища и жены праздновал свой день рождения… В результате 19-летний житель села Дмитрий получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови».

То есть, его банально зарезали. Недавно точно так же перерезали глотку «колораду» из Мелитополя. Убийца-спецназовец приговорен к денежному штрафу. Еще один герой-АТОшник сунул нож в сердце молодому одесситу — и уже взят на поруки.

Однако самое страшное другое. Вот интернет-комментарий от популярного галицийского блогера, собравший максимальное количество лайков. Цитируем дословно, сокращая мат:

«Цілковито підтримую наших Гвардійців. Давити сепарів нещадно! Місцеву бидломовну вату необхідно тримати в тонусі, щоб мовчала та чітко усвідомлювала своє місце. Нашим хоробрим воякам — респект, шана та повага! Так тримати хлопці! Не зважайте на цю сепарню» (рус. — Полностью поддерживаю наших Гвардейцев. Давить сепаров беспощадно! Местную быдломовную вату необходимо держать в тонусе, чтобы молчала и четко осознавала свое место. Нашим храбрым воинам — респект и уважение! Так держать ребята! Не обращайте внимания на эту сепарню).

Херсонцы по-своему ответили на восторг украинских сетей.

Донцов Виталий: «Зверюги нагнали вуек с гор, которые всю жизнь полякам сраку подтирали, а теперь на наших хлопцах своё зло вымещают. Кому нужны такие защитники? Отслужат и поедут в Россию на заработки? Мост строить…».

Станислав Косивчак: «Твари, а не защитники. Вообще этих чудо-воинов каждое утро авто собирают по селу в неадеквате. Спросите у жителей».

Скадовск — маленький херсонский курортный городок прямо напротив северо-западного побережья Крыма. В понедельник в Скадовское отделение полиции поступило сообщение, что 40-летний урка предлагает соседям купить у него осколочную гранату РГ-42 с взрывателем и армейскую дымовую шашку. Как вариант, обменять гранату на бутылку водки. Когда неудачливого менялу задержали, отказалось, все это он добыл за стакан самогона у «неизвестного участника боевых действий».

*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.

* * Верховный суд Республики Крым 26.04.2016 года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

http://svpressa.ru/society/article/195118/



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Добавлено: 13 мар 2018 в 11:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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