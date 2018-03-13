Камерон Диас больше не вернется на большие экраны

45-летняя Камерон Диас решила завершить кинокарьеру для того, чтобы сосредоточится на семье. Об этом сообщила близкая подруга звезды Сэльма Блэр. По ее словам, актриса, сыгравшая в таких фильмах, как «Маска», «Ангелы Чарли», «Банды Нью-Йорка» и «Отпуск по обмену», больше не вернется на большие экраны и посвятит себя семье.



«Мы недавно обедали вместе с Камерон и вспоминали фильм «Милашка» (The Sweetest Thing), в котором обе снялись. И я сказала ей, что не прочь сняться в продолжении картины. Однако Камерон ответила, что она закончила с кинокарьерой. Ей больше не нужно все это, у нее прекрасная жизнь, и я не знаю, что бы могло заставить ее вернуться обратно в кино,» — рассказала Блэр.

Последним фильмом, в котором актриса сыграла одну из главных ролей, стал «Энни» (Annie), вышедший в 2014 году. После этого Камерон поступило множество интересных предложений, но она их отклонила. Инсайдер объяснил это тем, что актрисе это просто не интересно.

«Она счастлива, у нее все отлично в личной жизни, и она хочет по максимуму использовать свое свободное время,» — добавил он.

Напомним, что на саммите Goop’s Wellness Summit, организованном Гвинет Пэлтроу, Камерон рассказала о своем внезапном уходе в тень.

«Я просто ушла, и я не могу даже объяснить, почему. Я почувствовала, что мне надо собрать себя в одно целое» — сказала Камерон на вопрос, куда же она пропала. Замужняя дама Камерон разительно отличается от той, что была раньше. Брак изменил её внутренне.

«У меня были бойфренды, но муж – это что-т совсем иное. Мой супруг является моим партнёром по жизни. Мы очень отличаемся друг от друга, но разделяем одни и те же ценности. Мы однозначно две горошины в стручке. Я смотрю на него, и вижу мужчину, с которым я могу быть самой собой. Он не подавляет меня своей ревностью, мы – равноправные участники брака. Меня никогда раньше так не любили, и я чувствую это. Бенджи постоянно вдохновляет меня. Он так много работает, и он так талантлив. Мне несказанно повезло» — насыпала мужу комплиментов Камерон.

Диаз вышла за Мэддена в 2015 году всего через семь месяцев после начала их романа.