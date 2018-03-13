Кайли Дженнер рассказала в соцсети, сколько килограммов набрала во время беременности (но вскоре удалила свой ответ)

Кайли Дженнер

После рождения дочери Сторми 20-летняя Кайли Дженнер вернулась в соцсети и теперь уделяет много времени фолловерам. Вечером в воскресенье она ответила на вопросы поклонников в Twitter, где обсудила изменившуюся фигуру, отношения с бойфрендом Трэвисом Скоттом и не только.

Кайли призналась, что во время беременности любила есть вафли, пончики и гамбургеры, а тяга к некоторым продуктам появилась тогда впервые. Младшая сестра Ким Кардашьян ответила, что поправилась на 18 килограммов, но потом быстро удалила этот ответ из чата.

Кайли Дженнер с дочерью

Напомним, все девять месяцев беременности Дженнер держалась в стороне от обычного для себя внимания публики. А теперь с радостью вспоминает тот период и делится подробностями, о которых ранее молчала. Например, пол ребенка стал, по словам Кайли, сюрпризом, потому что она была уверенна, что родится сын.

Мы думали, что будет мальчик! Очень удивились,– рассказала знаменитость.

На вопрос об отношениях с отцом ребенка, 25-летним рэпером Трэвисом Скоттом, молодая мама ответила кратко:

Он лучший.Кайли призналась, что не боялась рожать, и всем советует не поддаваться страху. Дженнер рассказала, что Сторми уже познакомилась с Чикаго Уэст, дочерью Ким Кардашьян и Канье Уэста.