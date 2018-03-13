Ким Кардашьян рассказала о детях, муже и суррогатном материнстве: "Я ненавидела быть беременной"

Ким Кардашьян

37-летняя Ким Кардашьян стала героиней нового номера журнала Elle, команду которого пригласила к себе в гости. В интервью изданию, обложку которого украсила звезда, она рассказала о муже Канье Уэсте, трех детях — дочерях Норт и Чикаго и сыне Сейнте, — суррогатном материнстве, проблемах со здоровьем и своих привычках. Приводим самые интересные цитаты знаменитости.

Ким Кардашьян на обложке Elle

О любви к порядку

Моя жизнь и так напоминает хаос, поэтому дома все должно быть максимально просто. И чисто! Никакого бардака!

Это относится и к гаджетам:

Не терплю, когда телефон забит. Каждый вечер я удаляю все ненужное. Оставляю только то, что может пригодиться в дальнейшем. Если нет — удаляю немедленно. Не переношу информационного мусора.

Единственное место в доме, где разрешен беспорядок, — детская игровая комната: здесь можно разбрасывать игрушки, рисовать на стенах и вообще делать все что угодно.

О проблемах со здоровьем и трудных родах

После родов плацента должна выходить наружу. Но моя застряла. Из-за такого женщины часто умирают при родах: начинается кровотечение, которое трудно остановить и которое может привести к смерти. В моем случае — это так отвратительно! — чтобы достать плаценту, врачу пришлось засунуть в меня руку чуть ли не по локоть и выскребать все это. Это было очень больно.

Не только Ким неприятно вспоминать об этом, но и ее матери: каждый раз, когда Крис слышит эту историю, она начинает плакать. Дело в том, что Крис Дженнер находилась тогда в палате вместе с дочерью и своими глазами видела, как ее дочь страдает.

Ким Кардашьян с детьми

О суррогатном материнстве

Когда Ким поняла, что из-за проблем со здоровьем сама выносить ребенка не сможет, то они с Канье начали рассматривать вариант суррогатного материнства. Кстати, это определение Ким очень не нравится:

Да, я называю ее суррогатной матерью, но на самом деле это неправильно: суррогатным это материнство было бы, если бы врачи взяли сперму моего мужа и яйцеклетки другой женщины. Но это не наш случай: генетический материал мой и Канье. Просто нашего ребенка выносила другая женщина,

— объясняет Кардашьян.

С суррогатной матерью Ким и Канье быстро поладили:

У меня было не слишком много требований к ней. Я хотела, чтобы рожала она в Лос-Анджелесе, где родились и другие мои дети. Плюс она должна была наблюдаться у моего врача. С этим не было никаких проблем. Еще я была за то, чтобы она ела органическую еду — это она делала и так, еще до беременности.

Но каждый шаг суррогатной матери Ким, конечно, не контролировала:

Я так и сказала ей: "Слушай, я сама ем пончики каждый день. Если ты тоже хочешь пончик или мороженое — вперед! Делай так, как тебе комфортно. Я не собираюсь тебе указывать и капризничать, это просто смешно".

И тем не менее в это время Ким было очень непросто:

Я ненавидела быть беременной. Но несмотря на это, я все равно хотела бы родить сама.

О пополнении семьи

Не знаю, как сложится дальше. Сейчас меня все устраивает. В любом случае мне кажется, что четверо детей — это максимум. Ведь еще очень важно уделать мужу столько же времени, сколько и детям. Не думаю, что я потяну большее количество.

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

О муже

Мы отлично дополняем друг друга. Он учит меня остаивать свою точку зрения, а я его — быть более спокойным и осторожным. Мы уравновешиваем друг друга.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Норт Уэст

Сейнт Уэст