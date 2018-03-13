Китай начал подготовку к масштабной реформе госаппарата

Власти Китая намерены реформировать структуру госаппарата и создать новые министерства, сообщает Хinhua.

Утвержденный Госсоветом КНР план преобразований рассмотрит первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. По имеющимся сведениям, документ предусматривает создание восьми новых ведомств, в частности, министерства природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций. Для этого часть уже существующих структур будет упразднена.

Ожидается, что в результате реформы появится и несколько дополнительных управлений, например, по развитию международного сотрудничества и по миграционным вопросам. Госсовет КНР может вместо комитетов по контролю и управлению банковской деятельностью, а также по контролю и управлению страхованием создать единый Госкомитет по контролю над банковской и страховой деятельностью.

Известно, что Госсовет КНР планирует создать ведомство, занимающееся разработкой и координацией национальных программ по предоставлению помощи другим государствам и развитию международного сотрудничества.

Ожидается, что после реформы в Китае будет действовать 26 министерств и комитетов.

В результате Пекин ожидает получить максимально улучшенное стратегическое планирование, и усиление мер по реализации правительственной инициативы «Один пояс, один путь».