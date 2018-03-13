Климкин назвал опасным предложение Собчак по «повторному референдуму» в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал опасным предложение кандидата в президенты России Ксении Собчак относительно «повторного референдума» в аннексированном Крыму.«В 2014 году она называла оккупацию» блестяще проведенной военной операцией. Сегодня же, признавая факт нарушения международного права, она не предлагает это исправить, а предлагает провести какой-то мифический референдум только на территории оккупированного Крыма. Кто вообще поверит в честность этого референдума? Такие предложения со стороны Собчак — опасны. Если это ее искренняя позиция — будем разговаривать. Но на подобные трюки, которые легитимизируют оккупацию Крыма Россией, мы не пойдем«, — отметил Климкин.Министр также отметил, что любой референдум должен проводиться на всей территории Украины.Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак ответила на комментарий министра иностранных дел Украины Павел Климкин о ее намерении поехать в Крым.