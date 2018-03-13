Коллеги заподозрили Савченко в побеге с Украины

Заместитель руководителя фракции украинской политической партии «Народный фронт» в Верховной Раде Украины Андрей Тетерук считает, что его коллега по парламенту Надежда Савченко могла сбежать в Россию.

«Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — цитирует Тетерука издание LB.ua.

Накануне Служба безопасности Украины вызвала Надежду Савченко на допрос в рамках расследования уголовного дела в отношении подозреваемого в подготовке терактов главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. В тот же день депутат выехала из страны.

Ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко сообщила, что Надежда Савченко не получала никаких повесток, поэтому отправилась с запланированным рабочим визитом в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), в ходе которого должна встретиться с рядом евродепутатов.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Савченко поехала на «международную конференцию», причем не в составе национальной делегации. «Если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом в бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины», — обратился глава украинской Генпрокуратуры к депутату.

Два года назад Надежда Савченко была приговорена российским судом к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов в Донбассе, но через два месяца ее помиловали и разрешили вернуться на родину, где она стала депутатом Верховной Рады.

С тех пор женщина-политик не раз привлекала внимание прессы и коллег неоднозначными высказываниями и эпатажным поведением. В прошлом году ее пригласили дать оценку ситуации на Украине для спецпроекта телеканала NewsOne, и в течение 20-секундного спича Савченко успела 11 раз употребить нецензурные выражения. Кроме того, она отказалась впредь идти ради украинских политиков «как баран на бойню» и порекомендовала соотечественникам не доверять руководству страны.

Последним скандальным высказыванием политика стали сожаления по поводу того, что при столкновении участников акции протеста с полицейскими перед зданием Рады не пострадал глава государства Петр Порошенко.