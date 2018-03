Коллекцию неизвестных снимков культовой группы The Beatles выставят на аукцион

Неизвестные ранее фотографии "ливерпульской четверки" The Beatles уйдут с британского аукциона в конце марта. Ожидается, что их стоимость составит более 345 тысяч долларов.На фотографиях группа запечатлена во время первого американского гастрольного турне в 1964 году. Кадры были сделаны во время двух концертов в США. Всего на продажу выставлено 413 снимков, из которых лишь 46 были показаны ранее. Данные 46 снимков из этой серии были восстановлены с помощью цифровых технологий. В 2011 году они были проданы на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке за $362 тысячи. Оценочная стоимость всех фотографий, которые выставлены на продажу сейчас, составляет ?250 тысяч (свыше $345 тысяч).Автором снимков является фотограф Майк Митчелл, которому на тот момент было всего 18 лет. Он сфотографировал участников The Beatles у концертных площадок, на пресс-конференциях и на сцене в Вашингтоне и Балтиморе. Владелец аукционного дома Omega Auctions Пол Фэйруэзер, организатор продаж, связанных с The Beatles реликвий, сказал, что снимки Митчелла — это уникальная комбинация перспективы и света, отличающая их от любых других фотографий The Beatles того периода.