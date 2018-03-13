Командный ЧР по легкой атлетике перенесен из Сочи из-за подготовки арены к ЧМ-2018

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Командный чемпионат России по легкой атлетике перенесен из Сочи в Смоленск из-за подготовки стадиона в городе на черноморском побережье к чемпионату мира 2018 года по футболу, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сроки проведения командного чемпионата страны по легкой атлетике остались прежними – с 29 по 31 мая.

Также из Сочи в Смоленск перенесены чемпионат и первенства России среди юниоров до 20 лет, юношей и девушек по эстафетному бегу.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи пройдут шесть матчей мундиаля: четыре игры группового этапа Португалия – Испания, Бельгия – Панама, Германия – Швеция, Австралия – Перу, встречи 1/8 финала и четвертьфинала.