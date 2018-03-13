Командующий войсками ЮВО проверил береговой ракетный дивизион Черноморского флота

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил отдельный береговой ракетный дивизион Черноморского флота (ЧФ).

На одном из полигонов, расположенных на побережье Крыма, под руководством командующего войсками ЮВО было проведено зачетное тактическое учение (ЗТУ) с береговым ракетным дивизионом. Боевые расчеты отработали задачи обнаружения и слежения за условными целями, а также выполнили электронные пуски ракет.

В рамках ЗТУ ракетчики ЧФ также выполнили нормативы по смене огневых позиций.

В ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО оценил организацию проведения занятий с подразделениями береговых войск Черноморского флота и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Крыму.