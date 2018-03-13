Конфликт между Великобританией и Россией: обстановка накаляется

Английские политики и СМИ все громче говорят о возможности бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится летом 2018 года на полях Российской Федерации.В настоящий момент речь идет о том, что от поездки в Россию откажутся государственные чиновники Великобритании. Но сборная Англии тоже может отказаться от участия в турнире, как и национальные команды стран-союзников Великобритании. Это станет возможно, если Скотланд-Ярд докажет причастность России к отравлению в Лондоне бывшего своего гражданина экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.Отметим, что о причастности российских спецслужб к отравлению Скрипаля заявляют не только авторитетные английские СМИ, но и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.Издание The Times пишет, что бойкот действительно возможен, причем самый жесткий его вариант – со стороны самой сборной Англии. А то, что государственная делегация полетит в Россию в усеченном составе, вопрос вообще уже чуть ли не решенный. Причем Великобритания, по информации издания, уговаривает присоединиться к санкциям и своих союзников – Австралию, Японию, Польшу.