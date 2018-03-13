Конгресс США просит еще 700 млн долларов на «защиту» выборов от РФ

Система, при помощи которой осуществляются выборы президента Соединенных Штатов Америки, нуждается в дополнительной защите от внешнего вмешательства (например — российского) — решили американские конгрессмены и запросили у Комитет по ассигнованиям еще семьсот миллионов долларов на меры по обеспечению безопасности.Это при том, что на выборы в США и так уже планируют потратить 1.3 триллиона (!) долларов. Дополнительные семьсот миллионов (подумаешь — ведь это даже не миллиард) ничего не решают, подумали конгрессмены.По данным сайта politexpert.net, четыреста из семисот дополнительных миллионов потратят на новые машины для голосования, а остальные триста пойдут на финансирование ФБР, агентам которого предстоит более тщательно защищать американскую демократию от грубых посягательств на нее, осуществляемых другими государствами.Да, американцы все еще уверены, что итог выборов сорок пятого президента США был определен благодаря внешнему воздействию — Дональда Трампа, дескать, выбрала Россия, а не Америка. Странная уверенность, учитывая практически тотальное отсутствие доказательств, но деваться от этой новой реальности некуда.