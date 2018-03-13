Конгрессмены-демократы потребовали от Трампа новых санкции против России

Представители демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием ввести новые антироссийские санкции. Об этом стало известно изданию The Hill.

140 конгрессменов напомнили президенту о принятом депутатами нижней палаты американского парламента законе о противодействии противникам США путем санкций (CAATSA), который также подписал Дональд Трамп. Демократы обвинили президента в постоянных попытках оправдать его российского коллегу Владимира Путина и опровергнуть его «признанное» вмешательство в избирательную кампанию в США 2016 года.

Авторы обращения утверждают, что Трамп своим бездействием дает понять России, что ничего не сделает, чтобы остановить вмешательство в выборы. По их мнению, Трамп таким образом игнорирует закон.

«Мы предоставили вам инструменты, необходимые для решения этой задачи. Если вы продолжите держать эти инструменты на полке, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, конгресс должен действовать самостоятельно», — предупредили демократы.

Отметим, комитет Палаты представителей по разведке не нашел доказательств российского вмешательства в выборы.

В середине февраля глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил о разработке новых антироссийских санкций, которые будут введены в ближайшие 30 дней, причем уже существующие запретительные меры отменены не будут. 3 марта Трамп указом продлил введенные из-за ситуации на Украине санкции против России еще на год.