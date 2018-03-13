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» » Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхают в горах: купание на фоне снегов и согревающая романтика

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхают в горах: купание на фоне снегов и согревающая романтика


Добавлено: 13 мар 2018 в 02:42, Категория: Шоу-бизнес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхают в горах: купание на фоне снегов и согревающая романтика

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

33-летний Криштиану Роналду воспользовался перерывом в середине сезона и уехал отдохнуть вместе с Джорджиной Родригес. Пара отказалась следовать примеру других звезд и не выбрала теплое побережье. Футболист и его девушка захотели подышать холодным свежим воздухом, поэтому отправились в горы.

Там спортсмен и фотомодель купались в бассейне под открытым небом, летали на вертолете, катались на снегоходе и грелись в уютном ресторане.

Криштиану Роналду и Джорджина РодригесУдивительный день, – поделился впечатлениями Криштиану в Instagram.

Судя по свежим кадрам в соцсети, трудности в отношениях пары уже позади. Заметим, дети Роналду, а у португальского футболиста их четверо, остались дома. Месяц назад Криштиану и Джорджина, родившая младшего ребенка спортсмена, отдыхали вместе с ними.

Джорджина Родригес


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Добавлено: 13 мар 2018 в 02:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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