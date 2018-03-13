Куэвас вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе после отказа Тима

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Уругваец Пабло Куэвас вышел в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В третьем круге Куэвас (30-й номер посева) встречался с пятой ракеткой турнира австрийцем Домиником Тимом. Первую партию выиграл Тим - 6:3, во второй сильнее был Куэвас (6:4), в третьем сете при счете 2:4 австриец из-за травмы отказался от продолжения борьбы.

Следующим соперником Куэваса станет победитель встречи Томаш Бердых (Чехия, 12) — Чхун Хён (Южная Корея, 23).