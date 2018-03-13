Курсы английского для работников скорой помощи к ЧМ-2018 начали в Геленджике

"Медицинские работники курорта готовятся к приему иностранных пациентов в дни проведения мундиаля: теперь помимо выездов на вызовы, оказания медицинской помощи они посещают занятия по английскому языку", – говорится в сообщении.
Основная цель занятий – приобретение навыков разговорной речи и понимание языка на слух.
"Мы надеемся, что такой экспресс-курс поможет нашим врачам улучшить знание языка, вспомнить основные фразы, забытые со школьных или студенческих лет, необходимые им для работы с иностранными спортсменами и туристами", – сказал главврач скорой медицинской помощи Геленджика Карен Согомонян.
Занятия будут проходить в течение ближайших месяцев два раза в неделю.
Кроме того, помощь в дни чемпионата мира бригадам скорой медицинской помощи будут оказывать десять волонтеров, свободно владеющие английским языком.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. В Геленджике будут базироваться команды Швеции и Исландии.