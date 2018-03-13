Лед тронулся: в ЕС сделали заявление о размещении миротворцев на Донбассе

Лидеры стран Европейского Союза поддержат инициативу по размещению миротворческого контингента в зоне боевых действий на Донбассе, когда соответствующее решение примет Совет Безопасности ООН.Таким заявлением отметилась глава ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини вовремя пребывания в Киеве.Европейский политик подчеркнула, что размещение миротворцев на Донбассе оказало бы положительное влияние на реализацию Минских соглашений.Ранее европейские и американские дипломаты высказали мнение о том, что 20 тысяч миротворцев ООН помогут остановить кровопролитие на Востоке Украины.