«Либо мы будем, либо нас не будет»: России нужны меры демографической безопасности

В преддверии очередных президентских выборов ряд родительских организаций столицы решил дать своего рода наказ главе государства на специально собранном «Съезде родителей России», наметив ряд мер по защите интересов семьи, в п.о. многодетной. Среди проблем, волнующих участников съезда, — борьба с абортами и растлением, ювенальные угрозы и «цифровой концлагерь», демографическая безопасность и недостаточность господдержки многодетности. Хотя надежда на то, что резолюция съезда будет услышана и, главное, исполнена властью, невелика, сам факт съезда весьма отраден, хотя бы потому что в нем приняли участие не только крупные и известные организации, но и совсем молодые структуры, ранее занимавшиеся частными вопросами. Участники съезда не только заявили о себе, но и договорились о взаимодействии — в частности, выразили коллективное недоверие одной из лоббисток законопроектов о гендерном равенстве и о семейно-бытовом насилии — Оксане Пушкиной.

Организаторами съезда в Президент-отеле стали общероссийские общественные движения «Сорок Сороков», «За жизнь!», «Многодетная Россия», Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС), а также общественная организация «Православная семья». В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, причем в зал пускали не всех желающих, а только заранее зарегистрировавшихся (это, кстати, позволило оградить съезд от нескольких провокаторов, которые пытались перевести мероприятие в политическую плоскость) — при том, что ряд крупных родительских организаций не стал или не смог принять участие в съезде по тем или иным причинам, а некоторые, как питерский институт Общественного уполномоченного по защите семьи, ограничились тем, что прислали спикера. Девизом съезда стали слова Президента Владимира Путина — «Вопрос демографии — основополагающий. Либо мы будем, либо нас не будет».

Открывший заседание духовник московской епархии, протоиерей Валериан Кречетов, отец семерых детей и дедушка 35 внуков, с сожалением отметил, что многодетность в нашей стране перестала считаться нормой:

«Раньше многодетная семья была типичной для России. Только если Господь не давал детей, их было мало. А так, норма — 10-12 детей. К несчастью, у обеспеченных людей детей мало, финансовый достаток напрямую не связан с большим количеством детей. Одна из дочерей спросила меня: "Почему наши политические деятели говорят обо всем, кроме нравственности?" Этот вопрос первостепенный. Надо воспитывать нравственность с детства, без нее не будет многодетных семей. Человек сегодня превратился в потребителя, а не возделывателя, каким его создал Бог. А у потребителя, у того, кто живет только для себя, семья начинает неизбежно замещаться на содомские грехи — это самоубийство человечества. Семья — это последний оплот человечества на Земле».

Координатор движения «Сорок Сороков», многодетный отец Андрей Кормухин рассказал, что для борьбы с разрушающими традиционную семью глобалистами и их ставленниками в российской власти давно пора использовать подписанную Владимиром Путиным в конце 2015 г. «Стратегию национальной безопасности».

«Сегодня нам создают такие условия, при которых человек не имеет возможности исполнить первую заповедь — "плодитесь и размножайтесь". Мало того, глобалисты нового мирового порядка сегодня пытаются навязать нам свои бездуховные и развратные "ценности" и влезть своими грязными лапами в семьи, чтобы другие молодые люди, увидев непростую жизнь в семье, не захотели вступать в брак, иметь какие-то обременения и взаимные обязательства. Они хотят навязать нам не традиционные духовно-нравственные ценности, благодаря которым на протяжении 10 веков жил наш народ и стал народом-победителем, а дьявольский дух блуда, бесплодия и разврата.

Отсюда — пропаганда содомии, однополых браков, гендера и введения секс-просвета в школах. Отсюда же весь разврат на наших телеканалах и в информпространстве. Народ, который миллионами отправляет своих младенцев в мясорубку абортария, обречен на вымирание. И либо на его место придут те народы, которые эту заповедь выполняют, либо мы станем легкой добычей глобализаторов, которые мечтают оставить на Земле "золотой миллиард". России в этой системе отведена роль сырьевого придатка и поставщика рабов для обслуживания месторождений природных ресурсов.

Я бы хотел затронуть важный правовой аспект, способный похоронить антисемейные законодательные инициативы и технологии, которые уже сотню лет пытаются навязать нам адепты НМП. Написанная не в России и не для великой независимой державы, а для колонии, Конституция РФ запрещает государственную идеологию, защищает детоубийство и создает правовое поле, при котором права индивидуума стоят выше прав семьи, хотя наш народ на протяжении веков был общинным, соборным народом, а не обществом эгоистов и потребленцев.

Но 31 декабря 2015 г. в нашем правовом пространстве появился документ, обязательный для исполнения всеми органами госвласти и местного самоуправления. Это указ Президента №683 — "Стратегия национальной безопасности". В нем традиционные российские духовно-нравственные ценности определены как национальные интересы и приоритеты на долгосрочную перспективу. А их разрушения наравне с инспирированием цветных революций названы основными угрозами государственной и общественной безопасности.

Конечно, Абрамович, Фридман, Греф могут наклонировать себе биообъектов и дальше чахнуть над своим златом, но это будет уже не Россия, а страна-олигархия, к которой мы и наше великие предки не имеем отношения. Мы — родители — должны заставить работать эту Стратегию — по крайней мере, в аспектах, касающихся семьи, образования, культуры, на основе наших традиционных ценностей. Мы должны стать катализатором законодательных и общественно-правовых процессов в обществе, чтобы эта стратегия перестала быть фиктивной бумажкой, на которую плюют чиновники разных рангов.

И первое, что мы должны потребовать от избранного Президента, — прозрачной демографической стратегии развития России, в разработке которой должны принять участие представители родительских организаций, в том числе участники этого съезда. Также общественники должны принять участие в разработке закона об особом статусе многодетных семей, необходимо ускорить процесс получения ими жилья.

Авторитет и значимость традиционной российской многодетной семьи должны стать национальной идеей государства. Хватит тратить наши деньги на аборты, разврат телеканалов и пошлость в культуре и искусстве. Пришло время строить молодую-старую тысячелетнюю Россию!», — завершил выступление Кормухин под аплодисменты зала.

В качестве яркого примера разрушения традиционных устоев страны участники съезда привели антисемейную законотворческую деятельность депутата, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, лоббирующую в парламенте гендерные инициативы, а также давнюю мечту либерал-глобалистов — «Законопроект о семейно-бытовом насилии». Участники съезда единогласно выразили недоверие Пушкиной и проголосовали за отнятие у нее мандата, но, к сожалению, вряд ли экс-телеведущая обратит на это большое внимание.

О планомерном разложении российской молодежи и методах борьбы с ним с опорой на статистику поведал координатор проекта «Сорок Сороков» «Православие и спорт» Артем Уколов, сделавший акцент на духовно-патриотическом и физическом воспитании подростков.

«По статистике, среднее число детей в российской семье — 1,2 чел. Большинство молодых семей не хотят иметь более 2 детей. По данным Росстата, за 2017 год на 1000 браков в стране пришлось 829 разводов. Более 13% контента рунета для молодежи составляют порнографические сайты, пропагандирующие всевозможные виды извращений. Средний возраст начала половой жизни сейчас составляет 13 лет, еще 15 лет назад он был выше на три года. 20% людей, употребляющих наркотики, — дети в возрасте до 16 лет, от 16 до 30 лет — 60% граждан России. Все эти показатели растут в геометрической прогрессии.

Наше общество не готово к влиянию интернет-технологий — прежде всего, они направлены на "программирование" детей до 14 лет. Как известно, у каждого подростка в кармане лежит смартфон — интернет предельно доступен. Постоянно снижается планка духовного ценза на телевидении и СМИ. Главной ценностью становятся хайп и рейтинг, и дети ради каких-то лайков и репостов готовы идти на самые безнравственные поступки.

И наконец, очень опасно расслабление родителей, когда ребенок достиг 12-14 лет. Многим кажется, что ребенок уже сам ходит в школу, магазин, значит, он стал самостоятельным и за него можно меньше переживать. На самом деле, именно с 12 до 21 года у подростков начинается самый непростой период, интерес ко всему запретному (алкоголь, наркотики, насилие), именно в этом возрасте человек ошибочно полагает, что он уже все знает и умеет. И именно в этот период им проще всего манипулировать», – подчеркнул Уколов.

В качестве альтернативы общественник предложил развивать сеть бесплатных спортивных клубов при храмах для детей и их родителей, проводить спортивные турниры под лозунгом «Православие и спорт», семинары и конференции с известными спортсменами-кумирами молодежи. В мероприятиях, проводимых под эгидой «Сорок сороков», задействовано уже более 10 тыс. человек.

Лидер АРКС Ольга Леткова в своем выступлении отметила, что объявленная Правительством «десятилетка детства» состоит только из перечня мероприятий, без идеологического плана, совершенно непонятно, что является приоритетом в рамках этой долгосрочной «акции» властей. При этом, открывая план, мы понимаем, что в него без всяких объяснений внесены все ювенальные элементы, против которых выступает родительская общественность. Также она напомнила о вытащенном Госдумой «из-под сукна» крайне опасном законопроекте о гендерном равенстве, который может узаконить в России определение «социального пола», а вместе с ним и права всяческих извращенцев и неадекватов, строго в рамках западной парадигмы. АРКС разработала альтернативную ювенальщикам концепцию защиты семьи на основании традиционных русских православных ценностей. Такого же рода документы разрабатывали и другие родительские организации: так, институт Общественного уполномоченного весной прошлого года представил блестящую «Концепцию защиты семьи и детства на 2018-2023 год», однако власть не торопится рассматривать такого рода просемейные документы, предпочитая иметь дело с представителями прозападных НКО, реализующих программу ЮНИСЕФ и т.п.

Интересным было выступление педагога, члена союза писателей России Татьяны Шишовой, рассказавшей о причинах бешеного роста количества современных детских психологов и социальных педагогов, которых ювенальная система в принудительном порядке «заряжает» на антиродительскую обработку подростков:

«Т.н. социальные психологи прекрасно могут манипулировать неокрепшими детскими умами. У нас уже были подобные случаи: например, в Туле, когда изъятую из семьи за обнаруженный синяк девочку настраивали против собственной матери, внушая, что она может ее убить. Сейчас во всей стране продолжает внедряться программа медиации, которую пропагандировал в том числе изгнанный из России Фонд Сороса. Она предполагает постоянное посредничество психологов при конфликтах между детьми и родителями.

Детских психиатров становится все меньше, при этом увеличивается штат детских психологов. У первых есть совершенно четкие критерии о том, что считать нормой и патологией, и они в большинстве своем совпадают с традиционными морально-нравственными представлениями. А современные психологи как раз декларируют, что никакой нормы не существует, а значит — могут быть приемлемы любые извращения. Посмотрите на людей, выходящих на гей-парады на Западе. Не будем заочно ставить диагнозы, но совершенно очевидно, что многие из них психически не здоровы. А психологи говорят, что "гендерное восприятие", разрушающее личность человека, — это есть норма. А те родители, которые это отрицают, — якобы плохие и не любят своих детей. При этом я считаю, что психологи, стоящие на традиционных нравственных позициях, действительно могли бы оздоровить обстановку во многих семьях».

В секции, посвященной защите человеческой жизни с момента зачатия, аргументированно выступил член совета общероссийского общественного движения «За жизнь!» Евгений Чесноков. Ключевая его идея — срочное создание Общественного совета по защите семьи и традиционных ценностей при Президенте России, чтобы голос многодетных родителей — соли российской земли — наконец был услышан в коридорах власти.

«Россия совершенно явно вымирает. Хоть какой-то прирост достигается только за счет мигрантов. Глава Минэкономразвития Орешкин заявил о том, что трудоспособное население будет сокращаться на 800 тыс. человек трудоспособного возраста в год. Это значит, что скоро мы все можем проснуться в другой стране.

По официальным данным, в прошлом году в России было сделано 840 тыс. абортов. Мы собрали более миллиона подписей за законодательную защиту детей до рождения — только так можно остановить страшные процессы. Вопрос действительно стоит так: либо мы будем, либо нас не будет. Никакого благословения нашей стране ждать не приходится, пока в ней льются реки детской крови. Мы предлагаем создать Общественный совет по защите семьи и традиционных ценностей при президенте России.

Существуют серьезные силы, предлагающие вместо абортов продвигать внутриматочную и гормональную контрацепцию. Но, во-первых, это очень вредно для репродуктивного здоровья молодого поколения, а во-вторых, никакого отношения к повышению рождаемости это не имеет. У нас накоплен огромный опыт просветительской работы подростков по защите человеческой жизни с момента зачатия, мы просим власть включить в образовательный курс современные представления фундаментальной науки о развитии человека. Многие дети просто не имеют об этом реального представления.

И последнее — движение "За жизнь!" начинает свои социологические исследования, чтобы выяснить реальное отношение общества к абортам. Все мы понимаем, что данные соцопросов ВЦИОМ и "Левада-центра" не соответствуют действительности».

Большой интерес собравшихся вызвало также выступление представителя ОУЗС Андрея Цыганова, предостерегшего родителей от вступления в единую биометрическую систему и получения личного кода — сквозного идентификатора в единой базе данных на всех россиян.

Среди предложений выступавших общественников: полное освобождение от налогового бремени на квартиру, дачу, машины для многодетных семей, пособия вплоть до достижения совершеннолетия младшим ребенком в семье, компенсации за летний отдых внутри страны, бесплатные билеты в театры, кино, музеи и т.д., отмена огромного числа справок для получения льгот, освобождение от излишней бюрократии.

Участники съезда считают необходимым изменить сам подход к родительству и многодетности — в том числе в СМИ, которые должны показывать многодетных не как чудаков и маргиналов, а как тружеников и патриотов, как созидателей будущего страны. Как прозвучало на съезде, суммарный коэффициент рождаемости в России сейчас составляет 1,6. Для воспроизведения страны, то есть чтобы просто не вымирать, этот показатель должен быть 2,15. В настоящее время только 7% от всего числа семей являются многодетными, а для стабилизации демографии необходимо, чтобы к 2035 году этот показатель был равен 50%. Всего в 2017 г. в России насчитывается 1,5 млн. многодетных семей, что на 26% больше по сравнению с 2010 г. То есть традиционных семей становится больше, и, чтобы многие из них не стали жертвой ювенальщиков как «неблагополучные» или источники «социального сиротства» и «безнадзорности», им как воздух необходим специальный закон о дополнительных льготах.

По итогам съезда его участники от лица всех родителей России приняли резолюцию, которую организаторы обещают передать президенту страны. «Катюша» приводит основные идеи из документа (полная версия, с учетом прозвучавших на съезде докладов, пока дорабатывается):

НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ:

- выработать пятилетнюю программу профилактики абортов и повышения рождаемости «Россия за жизнь!» с приданием ей статуса ФЦП;

- в тесном сотрудничестве с Церковью разработать ФЦП по созданию спортивно-патриотических клубов и центров для профилактики алкоголизма и наркомании среди подростков. Использовать опыт «Сорока Сороков» и других православно-патриотических организаций;

- разработать ФЦП по софинансированию регионов для строительства социального жилья для очередников с детьми.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:

- принять федеральный закон «О статусе многодетных семей»;

- ввести в Семейный кодекс РФ норму, прямо запрещающую регистрацию однополых браков и официальное изменение пола;

- принять федеральный закон «Об обороте детской игровой продукции», устанавливающий основные требования к производству и распространению детских игр;

- ввести запрет на введение в российских школах уроков полового просвещения;

- дать право на признание НКО, занимающихся профилактикой абортов, социально ориентированными некоммерческими организациями;

- принять Демографическую стратегию, направленную на повышение рождаемости, к ее разработке привлечь общественные организации;

- создать общественный совет при Президенте РФ по защите семьи и традиционных ценностей;

- предоставить налоговые вычеты семьям в зависимости от количества детей и пособия, приравненные к средней зарплате, до достижения ребенком трех лет;

- восстановить право многодетных семей на получение жилья в первоочередном порядке, установить право внеочередного предоставления жилья семьям, имеющим 5 и более детей;

- исключить повсеместную практику отбирания детей из социально незащищенных семей, ввести ответственность должностных лиц за такие действия;

- пресечь очередную попытку навязать российскому обществу западную ювенальную систему путем внедрения системы предупреждения и профилактики семейно-бытового насилия;

- ликвидировать Комиссии по делам несовершеннолетних как органы, осуществляющие превентивное правосудие;

- для профилактики семейного неблагополучия направлять граждан на принудительное лечение от алкоголизма и наркомании по решению суда;

- создать в местах вымерших деревень и сёл современные поселения с привлечением молодых и многодетных семей на постоянное жительство;

- принимая во внимание собранные более миллиона подписей граждан РФ с требованием запретить аборты, провести ревизию действующей системы профилактики абортов;

- ввести госконтроль за оборотом гормональной и внутриматочной контрацепции. На первом этапе — маркировать средства контрацепции с абортивным действием и запретить их рекламу как абортивных средств;

- включить профилактику абортов в план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства.

http://katyusha.org/view?id=9526