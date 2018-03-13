Ляшко рассказал о тайной встрече Порошенко с главой ЦРУ

Президент Петр Порошенко на минувшей неделе тайно встречался с экс-главой ЦРУ Майком Помпео в ходе его визита в Украину, заявил лидер «Радикальной партии», депутат Верховной Рады Олег Ляшко.

«По моей информации, на прошлой неделе директор ЦРУ Помпео был с визитом в Украине и тайно встречался с президентом Порошенко», — заявил Ляшко во вторник в ходе общения с журналистами.

Ляшко выразил надежду, что стороны обсудили помимо «коррупционных схем действующей власти» вопросы национальной безопасности.

По информации украинского издания ZN.UA, визит Помпео состоялся 8 марта по приглашению главы СБУ Василия Грицака.

В ходе этого визита, как утверждает издание, Помпео побывал на оккупированных Киевом территориях Донбасса, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с Грицаком.

Именно в это время проходило задержание руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Как ранее сообщала «Русская Весна», президент США Дональд Трамп уволил с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона, заменив его Майком Помпео.