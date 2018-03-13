Безумно грустно и обидно, что мы не прошли в конкурс! Я очень расстроилась, потому что мы хотели победить и сыграть свадьбу! А тут такой исход... Я знаю на 1000000%, что Лёша верен мне и своему слову, что он никогда мне не изменял. Детектор показывает реакцию, а учитывая, что Лёша сверхэмоцианален, то он реагировал на все вопросы. Это не значит, что это враньё! Мы любим друг друга, мы вместе и это главное! Правильно ли, что нас не пропустили в конкурс? И поверили ли вы полиграфу?
АктуальноШаг США и экстренное обращение ополчения к ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий - 08:08 Десятиминутное видео отобразило весь жизненный цикл Вселенной - 09:01 Баскетболисты "Клипперс" победили "Орландо" в матче чемпионата НБА - 09:36 Свыше 50 экипажей оперативно-тактической авиации ЗВО проведут пуски ракет на - 09:42 «Чудовищный провал»: предан огласке козырь, который Порошенко подарил России в - 09:50 Экс-солистка Большого театра Кравченко умерла в Бразилии - 10:07 Экс-сотрудник Белого дома рассказал о планах кибероперации против России - 10:08 Вика Борисевич объяснила, чем ей понравился Саша Гобозов - 10:49 Минобороны показало пуск «Кинжала» - 10:57 СМИ анонсировали появление британского списка Магнитского - 10:57 Трамп предрек «грандиозный успех» в переговорах с КНДР - 10:57 В США объявили о неготовности Украины к членству в НАТО - 10:57 Китай указал США на бесполезность торговой войны - 10:58 Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в ресторане - 10:58 Магнитные бури в марте-2018: ученые рассказали, какую опасность они несут - 11:44 Украина «явно ошиблась страной», — немецкий политик рассказал, как Берлин - 11:57 Светлана Лобода подтвердила свою беременность: "Я благодарна небу за этот - 12:00
Новости » Шоу-бизнес » Майя Донцова расстроена тем, что их пара не прошла в конкурс
Майя Донцова расстроена тем, что их пара не прошла в конкурс
Добавлено: 13 мар 2018 в 06:22, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 13 мар 2018 в 06:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Приморское соединение морской пехоты ТОФ выполнит боевые стрельбы из вооружения боевых машин в рамках ротно-тактического учения
Загрузка...
Лента новостей
Белый дом не готов обвинить Российскую Федерацию в отравлении Скрипаля - 04:06 Политические деятели ДНР о Рубане: слишком здравомыслящий для заговора против Порошенко (ВИДЕО 18+) - 04:00 СМИ: Палата представителей США не нашла доказательств сговора РФ и Трампа - 03:14 Депрессия и стресс признаны заразными - 02:56 Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхают в горах: купание на фоне снегов и согревающая - 02:42 Холлербах покинул пост главного тренера футбольного клуба "Гамбург" - 02:28 Белый дом: Мы готовы помочь Великобритании по делу Скрипаля - 02:15 В Египте задержали банду торговцев человеческими органами - 02:08 Нацбанк покажет монеты, которые заменят купюры от 1 до 10 гривен - 01:50 Веснина не смогла защитить титул на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе, уступив Кербер - 01:43 В WWF рассказали о риске таяния скотомогильников с сибирской язвой - 01:35 Витамин D значительно снижает риск развития онкологических заболеваний, - медики - 01:22 Типичная Украина: «Активисты» напали на чиновника в его кабинете (ВИДЕО 18+) - 01:14 Важные работы в саду сверяем с лунным календарем - 01:10
Последние новости
Мемория. Ирина Алферова - 07:43 Российская туристка на курорте в Египте родила ребенка прямо в море - 07:23 Собянин назначил замруководителя департамента торговли - 07:15 Умер основатель Givenchy Юбер де Живанши - 06:56 Камерон Диас больше не вернется на большие экраны - 06:56 Умер Олег Табаков: как скорбят и вспоминают актера звезды - 06:56 Больше санкций! — демократы США призвали к новым антироссийским мерам - 06:43 Майя Донцова расстроена тем, что их пара не прошла в конкурс - 06:22 Госдеп: Компании США готовы конкурировать с Россией на газовом рынке ЕС - 06:01 Авиакомпании РФ должны Украине уже более 5 млрд грн за полеты в Крым - 05:56 Гибель Вселенной: три сценария космического апокалипсиса выдвинули ученые - 05:27 Почему революция Трампа обречена на провал - 05:14 Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение переименовать «Национальный фронт» - 04:50