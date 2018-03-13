Майя Донцова расстроена тем, что их пара не прошла в конкурс

Безумно грустно и обидно, что мы не прошли в конкурс! Я очень расстроилась, потому что мы хотели победить и сыграть свадьбу! А тут такой исход... Я знаю на 1000000%, что Лёша верен мне и своему слову, что он никогда мне не изменял. Детектор показывает реакцию, а учитывая, что Лёша сверхэмоцианален, то он реагировал на все вопросы. Это не значит, что это враньё! Мы любим друг друга, мы вместе и это главное! Правильно ли, что нас не пропустили в конкурс? И поверили ли вы полиграфу?