Майя Донцова винит Лешу Купина в провале в конкурсе

Мы не прошли в конкурсе Свадьба на Миллион в следующий этап. Так решили зрители, которые сидели на ток-шоу. Наверно это произошло из-за того, что очень много было разговоров, что Леша к свадьбе не готов, и его таким образом решили зрители спасти от брака со мной, потому что мы являлись одними из главных претендентов на свадьбу.Поэтому в общем-то сейчас у нас происходят небольшие конфликты, из-за того, что я пытаюсь Леше объяснить, что он наговорил много лишнего. Иногда говорит о том, что он готов, иногда говорит о том, что не готов, на действиях показывает, что не готов жениться... Я верю в то, что мы поженимся, что свадьба у нас будет, в независимости от конкурса, мы все равно придём к этому и у нас все будет хорошо. Верю в то, что у нас все сложится. Так что сильно не радуйтесь тому, что мы не в конкурсе. Думаю, что все будет отлично.