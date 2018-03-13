Мединский предложил снять фильм о россиянах на Олимпиаде-2018

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский выступил с инициативой съемки фильма о спортсменах из РФ на состоявшейся в Южной Корее Олимпиаде. С этим предложением министр обратился к продюсерам, передает RNS.

По словам Мединского, современная политизированность большого спорта достойна стать основой для сценария полнометражной кинокартины или телесериала.

«Сама тема – большой политики, происходящей сейчас вокруг спорта, в том числе, вокруг зимней Олимпиады, про то, как политика пытается разрушить международные отношения, про то, как этому пытаются противостоять нормальные человеческие отношения между людьми, про то, какое благородство проявляют спортсмены – в том числе иностранные – понимая всю несправедливость ситуации – вся история вокруг этого, она конечно, достойна и книги, и фильма, и сериала. И я уверен, обязательно такие произведения появятся», — сказал глава минкульта.

Напомним, российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступали на нынешней зимней Олимпиаде как «олимпийские атлеты из России» — под нейтральным флагом. На демонстрацию государственного флага РФ был введен запрет.