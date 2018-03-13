Мединский предложил снять фильм о россиянах на Олимпиаде-2018

Показать меню
Актуально
В Сочи ограничат въезд машин с бензиновыми двигателями - 22:34 В Сочи ограничат въезд машин с бензиновыми двигателями Число выехавших из Украины за минувший год граждан страны выросло на четверть - 22:42 Число выехавших из Украины за минувший год граждан страны выросло на четверть В Воздушно-десантных войсках завершена разработка современного - 22:43 В Воздушно-десантных войсках завершена разработка современного учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки Глава ВЦИОМ сказал, что «секретные данные» Ксении Собчак – фейк - 22:50 Глава ВЦИОМ сказал, что «секретные данные» Ксении Собчак – фейк Российский велогонщик Закарин поднялся на 17 мест в рейтинге Мирового тура - 23:21 Российский велогонщик Закарин поднялся на 17 мест в рейтинге Мирового тура На племянника Элизабет Херли напали на улицах Лондона - 23:22 На племянника Элизабет Херли напали на улицах Лондона Платить и плакать: что скрывают от украинцев за стокгольмским цирком? - 23:29 Платить и плакать: что скрывают от украинцев за стокгольмским цирком? Выбираем откатные ворота для дачи или гаража - 23:40 Выбираем откатные ворота для дачи или гаража Школьники смогут получить права, не покидая парт - 00:15 Школьники смогут получить права, не покидая парт Телескоп «Хаббл» заснял сталкивающиеся галактики - 01:36 Телескоп «Хаббл» заснял сталкивающиеся галактики Лондон внезапно частично остался без электричества - 02:42 Лондон внезапно частично остался без электричества Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе - 03:08 Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Роботы на войне или война машин - 03:28 Роботы на войне или война машин Минобороны России подписало контракт на серийное производство системы «Авангард - 03:49 Минобороны России подписало контракт на серийное производство системы «Авангард Остапенко уступила Мартич в матче третьего круга теннисного турнира в - 03:56 Остапенко уступила Мартич в матче третьего круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Ким Чен Ын хочет прийти к мирному договору с США - 05:14 Ким Чен Ын хочет прийти к мирному договору с США Руины инопланетных городов, уничтоженных NASA, обнаружил на Луне китайский - 05:50 Руины инопланетных городов, уничтоженных NASA, обнаружил на Луне китайский уфолог
» » Мединский предложил снять фильм о россиянах на Олимпиаде-2018

Мединский предложил снять фильм о россиянах на Олимпиаде-2018


Добавлено: 13 мар 2018 в 22:20, Категория: Новости на сегодня
Мединский предложил снять фильм о россиянах на Олимпиаде-2018

Глава российского министерства культуры Владимир Мединский выступил с инициативой съемки фильма о спортсменах из РФ на состоявшейся в Южной Корее Олимпиаде. С этим предложением министр обратился к продюсерам, передает RNS.

По словам Мединского, современная политизированность большого спорта достойна стать основой для сценария полнометражной кинокартины или телесериала.

«Сама тема – большой политики, происходящей сейчас вокруг спорта, в том числе, вокруг зимней Олимпиады, про то, как политика пытается разрушить международные отношения, про то, как этому пытаются противостоять нормальные человеческие отношения между людьми, про то, какое благородство проявляют спортсмены – в том числе иностранные – понимая всю несправедливость ситуации – вся история вокруг этого, она конечно, достойна и книги, и фильма, и сериала. И я уверен, обязательно такие произведения появятся», — сказал глава минкульта.

Напомним, российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступали на нынешней зимней Олимпиаде как «олимпийские атлеты из России» — под нейтральным флагом. На демонстрацию государственного флага РФ был введен запрет.



Материалы по теме:

Мединский опроверг авторство сценария фильма «Собибор»
Мединский: Фильм «Смерть Сталина» может стать оскорбительной насмешкой
Мединский обозвал «мразями» сомневающихся в подвиге панфиловцев
Мединский попросил Медведева вернуть права на фильмы киностудиям
Добавлено: 13 мар 2018 в 22:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Собчак объяснила, почему считает россиян «лохами»

Собчак объяснила, почему считает россиян «лохами»

В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО»

В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО»

Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников

Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников

Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов

Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов

Загрузка...



Лента новостей
СМИ узнали о планах Собчак и Гудкова возглавить новую партию - 20:19 СМИ узнали о планах Собчак и Гудкова возглавить новую партиюСмертельный «Йеллоустоун» под Антарктидой готовит Всемирный потоп – НАСА   - 20:06 Смертельный «Йеллоустоун» под Антарктидой готовит Всемирный потоп – НАСА  Конфликт между Великобританией и Россией: обстановка накаляется - 20:01 Конфликт между Великобританией и Россией: обстановка накаляетсяПравые консерваторы будут в восторге: Пушков прокомментировал назначение Помпео - 20:00 Правые консерваторы будут в восторге: Пушков прокомментировал назначение ПомпеоСпортивные будни Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа: "Утренняя пробежка на лыжах – это прекрасно" - 19:30 Спортивные будни Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа: Названа причина взрыва в жилом доме в Петербурге - 19:28 Названа причина взрыва в жилом доме в ПетербургеГрымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс - 19:22 Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в ДонбассПосольство Украины в Австралии начало акцию «Рожденные в вышиванке» - 18:57 Посольство Украины в Австралии начало акцию «Рожденные в вышиванке»«Аэрофлот» определился с датой начала полетов в Каир - 18:44 «Аэрофлот» определился с датой начала полетов в КаирСМИ предрекли предъявление Савченко обвинений в подготовке военного переворота - 18:43 СМИ предрекли предъявление Савченко обвинений в подготовке военного переворотаИмя Матвиенко попало в протокол по делу о перевозке кокаина - 18:42 Имя Матвиенко попало в протокол по делу о перевозке кокаинаИгроки ВК "Ресовия" прибыли в Белгород с большой задержкой из-за проблем с самолетом - 18:36 Игроки ВК Трамп: Тиллерсон после отставки станет «намного счастливее» - 18:35 Трамп: Тиллерсон после отставки станет «намного счастливее»Ким Кардашьян рассказала о детях, муже и суррогатном материнстве: "Я ненавидела быть беременной" - 18:14 Ким Кардашьян рассказала о детях, муже и суррогатном материнстве:
Последние новости
СМИ узнали о российских долгах умершего в Лондоне соратника Березовского - 22:21 СМИ узнали о российских долгах умершего в Лондоне соратника Березовского Следователи назвали причину взрыва в петербургской девятиэтажке - 22:21 Следователи назвали причину взрыва в петербургской девятиэтажке Мединский предложил снять фильм о россиянах на Олимпиаде-2018 - 22:20 Мединский предложил снять фильм о россиянах на Олимпиаде-2018 Реформа «Почта России»: Мы приняли «программу воровства» и сократим скорость обслуживания - 22:08 Реформа «Почта России»: Мы приняли «программу воровства» и сократим скорость обслуживания Скандал в киевском детском саду: воспитанники голодают - 21:42 Скандал в киевском детском саду: воспитанники голодают Командующий войсками ЮВО проверил береговой ракетный дивизион Черноморского флота - 21:28 Командующий войсками ЮВО проверил береговой ракетный дивизион Черноморского флота Signals – интересный проект, на который стоит обратить внимание - 21:18 Signals – интересный проект, на который стоит обратить внимание СБУ выдворила польского студента за сжигание герба - 21:14 СБУ выдворила польского студента за сжигание герба ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция прекращает работу из-за обстрелов ВСУ  - 21:07 ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция прекращает работу из-за обстрелов ВСУ  Ишматов: "Локомотиву" против СКА нужно показать и комбинационный хоккей, и прессинг - 21:01 Ишматов: МИД: В случае ограничения вещания RT в Лондоне, британские СМИ в РФ лишатся лицензий - 20:50 МИД: В случае ограничения вещания RT в Лондоне, британские СМИ в РФ лишатся лицензий Представители религиозного движения препятствуют отпеванию Олега Табакова - 20:21 Представители религиозного движения препятствуют отпеванию Олега Табакова МИД РФ выразил британскому послу протест из-за дела Скрипаля - 20:20 МИД РФ выразил британскому послу протест из-за дела Скрипаля
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"