Мемория. Ирина Алферова

13 марта 1951 года родилась актриса Ирина Алферова.

Личное дело

Ирина Ивановна Алферова (67 лет) родилась в Новосибирске. Ее родители Иван и Ксения прошли войну, после учились в юридической школе, где и познакомились. Ксения Архиповна работала адвокатом, а Иван Кузьмич — вначале юристом в уголовном розыске, потом преподавал гражданское право. Ирина росла вместе со старшей сестрой Татьяной, которая пошла по стопам родителей.

Отец девочек во время работы в угрозыске лишился обеих ступней — по одной из версий, его толкнули под поезд карманники, по другой, он угодил под трамвай, так как любил выпить.

В старших классах Ирина играла в театральной студии в новосибирском Академгородке. После школы поступила в ГИТИС, окончила институт в 1972 году (курс Владимира Дудина).

На четвертом курсе театрального института ее утвердили на роль Дарьи Булавиной в многосерийном телефильме «Хождение по мукам».

«У меня еще не было никакого практического опыта, профессионализму училась на съемочной площадке. Когда после пяти лет съемок я начала играть в театре, то не могла понять, почему в зале не видны мои слезы», — рассказывала актриса.

В 1976 году ее пригласили в Ленком. Там Алферова познакомилась с Александром Абдуловым, с которым состояла в браке с 1976 по 1993 год.

Ее следующей заметной ролью в кино стала Констанция Бонасье в приключенческом фильме 1978 года «Д’Артаньян и три мушкетера». Причем озвучивала эту роль Анастасия Вертинская. «Ира Алферова — глубоко славянский тип. И французская легкость ей не свойственна. Я не дал Ире озвучить свою героиню, потому что у Алферовой грубоватый голос», — говорил режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

Совместно с Абдуловым актриса снялась в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Предчувствие любви», «Суббота и воскресенье» (оба —1982), «Поцелуй» (1983).

Затем были роли в фильме-сказке «Василий Буслаев», картине «ТАСС уполномочен заявить», комедии «Ночные забавы», детективе «Звезда шерифа», сериале «Ермак».

В 1985 году комсомольская организация направила актрису в Афганистан для поднятия боевого духа советских солдат.

В 1989 году Алферова начала выступать в московском театре «Школа современной пьесы», однако вплоть до 2001 года числилась и в штате Ленкома.

«Это — замечательный театр, — говорила она о "Школе..."— там есть потрясающие спектакли, великолепные партнеры, и режиссер очень хороший. Он всегда придумывает какой-то свой мир и привлекает людей из других сфер». По ее словам, в театре «взаимоотношения у всех самые дружеские», «и если роль не нравится, то тебя на нее никогда не назначат».

Одной из известных ее работ в «Школе…» стала роль в постановке «Пришел мужчина к женщине», где партнером Алферовой был Альберт Филозов.

В настоящее время актриса занята в спектаклях «Монологи городов», «Ночь с незнакомцем» и «Тариф "Случайные связи"», а также в антрепризах.

Кадр из фильма "С любимыми на расставайтесь". 1979г. kino-teatr.ru

Чем знаменита

Известная актриса театра и кино, народная артистка России (2007). Алферова сыграла в таких фильмах и сериалах как «Хождение по мукам», «Д’Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «ТАСС уполномочен заявить», «Ермак», «Герой нашего времени» и многих других. Долгое время работала в Ленкоме, в настоящее время — в «Школе современной пьесы».

О чем надо знать

Карьера актрисы в Ленкоме не сложилась — в этом театре она играла главным образом небольшие роли.

«Мне повезло, Марк Захаров взял меня в свою знаменитую труппу, — рассказывала Алферова в интервью журналу "7 дней". — Очень хорошо запомнила его фразу: "У нас полно ролей, и все ваши". Меня в то время наперебой приглашали в кино, но Марк Анатольевич не отпускал, настаивал: "Не надо, не спешите. Поиграйте у нас в массовочке, поучитесь, а роли от вас никуда не уйдут" — и я послушно отказывалась от съемок. Искренне верила, что придет мой час, я наконец-то получу свою роль. Другим же дают, надо только подождать. <…>

Мне было стыдно, когда мои знакомые в Европе недоумевали: как это Алферова в массовке?».

В конце 1980-х, когда бывший однокурсник актрисы Иосиф Райхельгауз основал театр «Школа современной пьесы», она стала участвовать в этом проекте.

Прямая речь:

О работе в Ленкоме (журнал Hello): «Спасало кино, оценки тех людей, которые мне были важны. Обиды и сейчас нет, но жаль украденного времени. Я не сыграла всех Джульетт и героинь, которых должна была бы сыграть. И как я еще удержалась, не рассыпалась. Потому что массовка губит. Губит жесточайше. Я была известной киноактрисой, и меня поэтому ставили на афишу в первых строчках, хоть я и просила — уберите мое имя, пожалуйста, я буду играть, только уберите имя. Я и на гастроли зарубежные не хотела ездить. Ведь люди приходят на меня, а я в массовке. Это обман, даже позор... Однажды в Ленинграде после спектакля "Юнона и Авось" [где актриса пела в хоре] ко мне в гримерную пришла девушка. Я сидела заплаканная перед зеркалом. Она положила мне розу на стол, долго молчала, а потом сказала: "Спасибо вам за мужество и простите вашего режиссера"».

Об отношении с актерами и людьми других профессий («7 дней»): «Даже не представляю, как смогла бы жить вне своей профессии. Общество людей другого склада мне порой невыносимо! Особенно с годами стало трудно общаться. Мы с мужем [актером Сергеем Мартыновым] недавно съездили в гости. При расставании нам говорят: "Спасибо, что приехали, как же с вами хорошо, легко". А я про себя думаю: да, с нами-то легко, но с вами-то как тяжело! <…>

Актер бы обязательно почувствовал — интересно слушателю то, что он рассказывает, или нет. А если еще и хороший актер, то он любой случай расскажет так, что заслушаешься! На одном обаянии внимание удержит, вне зависимости от сути рассказа. Взять хоть моего мужа, с которым можно сутками молчать или сутками разговаривать — и все будет здорово! Сергей постоянно что-то изучает, осваивает — и за что ни возьмется, у него получается.

Например, вдруг начинает учить языки. Встает в шесть утра и учит! Ни с кем его сравнить нельзя: совершенно самодостаточный, умный, интересный человек».

О пластической хирургии («Собеседник»): «Ничего не хочу делать со своей внешностью. Человеку надо смириться со старением, от пластики не становишься собой. Кто лег под нож хирурга, это уже всё — клоны, они видят чужое лицо в зеркале. На диетах тоже никогда не сижу, ем очень много: порой полнею, порой худею. Это нормально. Стараюсь много двигаться: танцую, плаваю».

О возрасте (журнал Hello): «Это абсолютные глупости, старость есть, не надо иллюзий. К встрече с ней надо накопить мужество. Семья, дети и внуков побольше. Я не люблю это актерство в жизни: не называйте меня бабушкой, я Маша, я Ира... Зачем это? Я была дочерью, мамой, сегодня я еще и бабушка, и мои внуки должны это понимать. Я хочу пройти все этапы своей жизни».

5 фактов об Ирине Алферовой

В 1968 году десятиклассница Ирина участвовала в одном из первых в СССР конкурсов красоты. На конкурсе «Мисс Интеграл», который проходил в новосибирском Академгородке, она была отмечена как «Мисс Пресса».Первые роли в кино сыграла в фильмах «Алексеич» (1970) и «Учитель пения» (1972), только затем последовало участие в телеэпопее Василия Ордынского «Хождение по мукам».Любимой актрисой в одном из интервью назвала Роми Шнайдер.С 2007 года Алферова — Народная артистка России.На первом курсе познакомилась с сыном болгарского посла Бойко Гюровым, за которого через некоторое время вышла за него замуж. В 1974 году в браке родилась дочь Ксения Алферова. Сейчас она замужем за актером и ведущим Егором Бероевым, в 2007 году у них родилась дочь Евдокия — внучка Ирины Алферовой. Вторым мужем актрисы был Александр Абдулов, пара рассталась в начале 1990-х. В 1991 году на съемках фильма «Звезда шерифа» Алферова встретила своего нынешнего супруга — актера Сергея Мартынова. Воспитала двух детей Мартынова от первого брака (его первая жена скончалась) — Анастасию и Сергея, а также Александра — сына своей сестры Татьяны, которая умерла в 1997 году.

Материалы об Ирине Алферовой:

Страница в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Интервью журналу «7 дней»

Сайт Ирины Алферовой