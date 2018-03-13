МИД РФ призвал Украину обеспечить безопасность российских дипмиссий во время выборов

Министерство иностранных дел РФ на официальном сайте опубликовало заявление, в котором высказывается озабоченность Москвы в связи с намерениями украинских радикальных организаций помешать проведению выборов президента РФ на территории Украины.

В дипведомстве заявили, что подобные угрозы нарушают обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Министерство потребовало от Киева обеспечить безопасность Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, где будут организованы участки для голосования россиян, а также предпринять соответствующие меры для предотвращения возможных провокаций.