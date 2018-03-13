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Минюст пополнил список нежелательных организаций


Добавлено: 13 мар 2018 в 20:20, Категория: Новости на сегодня
Минюст пополнил список нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ внесло в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России, еще две организации, говорится в сообщении на официальном ведомстве.

В перечень включены European Platform for Democratic Elections (EPDE, Европейская платформа за демократические выборы, Германия) и International Elections Study Center (IESC, Международный центр электоральных исследований, Литва).

Обе организации попали в перечень нежелательных на основании федерального законодательства и решения заместителя Генпрокурора России.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 20:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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