Могерини пообещала Украине помощь в споре с «Газпромом»

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко и председателем украинского правительства Владимиром Гройсманом заявила, что «Газпром» должен выполнить свои договорные обязательства перед украинской стороной.

«Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара Шевчовича (зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шевчовича — прим. ред.) активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении», — цитирует Могерини РИА Новости. Таким образом она прокомментировала недавнее решение российской компании приостановить предоплаченные поставки газа на Украину, вернув внесенный ею аванс.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила о намерении ведомства инициировать переговоры с ЕС и Россией ради обеспечения стабильных поставок газа на украинскую территорию и через нее — транзитом в европейские страны.

Еврокомиссия охарактеризовала такие трехсторонние переговоры как «эффективный инструмент» урегулирования разногласий между «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз», а также заявила о своей готовности участвовать в переговорном процессе в качестве посредника.

В свою очередь российский министр энергетики Александр Новак предупредил, что согласование вопросов о поставках голубого топлива по договорам между двумя нефтегазовыми компаниями является делом этих компаний, поэтому трехсторонних переговоров не будет.

Причиной приостановки поставок российского газа Украине стало несогласованное дополнительное соглашение к контракту. «Газпром» получил от «Нафтогаза» предоплату за голубое топливо за март, но вернул ее.