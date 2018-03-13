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Московские власти предложили продлевать водительские права автоматом


Добавлено: 13 мар 2018 в 16:15, Категория: Новости на сегодня
Московские власти предложили продлевать водительские права автоматом

Столичные власти рассматривают возможность автоматического продления срока действия водительских удостоверений москвичей после их истечения.

По словам руководителя аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексея Чукарина, который сегодня принял участие в мероприятии «Цифровой город Москва — итоги 2017 года и образ будущего», в проработке этого вопроса задействованы и специалисты федерального уровня.

«Приведу самый простой пример: мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию. А еще лучше, здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие», — цитирует Чукарина ТАСС.

Напомним, в конце минувшей осенью министерство транспорта РФ предложило ввести в водительских правах россиян новую отметку — подтверждающую «профессиональную компетентность», или так называемый код «95», который в соответствии с практикой Евросоюза является обязательным для водителей-профессионалов. Принимать на работу водителя без этой отметки нанимателю будет запрещено.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 16:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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