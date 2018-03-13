Нацбанк покажет монеты, которые заменят купюры от 1 до 10 гривен

В Национальном банке Украины 14 марта состоится презентация монет номиналом 1,2,5 и 10 гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

«Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении», — сказано в публикации.

В презентации также примут участие авторы эскизов новых монет.

Ранее в НБУ назвали сумму, которую Украина выплатила МВФ в феврале.

Фото: politeka.net