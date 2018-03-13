«Надежда Савченко сбежала в Россию», – заявили в Верховной Раде

Госдеятель, политик 36-летняя Надежда Савченко, являющаяся также депутатом Верховной Рады VIII созыва, могла покинуть Украину, сбежав в Россию, как заявил Андрей Тетерук замглавы фракции «Народный фронт».

«Савченко находится не в Страсбурге, а натерритории страны агрессора», — сказал Тетерук, заверив, что её нет в составе украинской делегации.

12 марта СБУ вызвала Надежду Савченко с целью допроса по делу подозреваемого в подготовке терактов Владимира Рубана. Вскоре оказалось, что депутат покинула украинскую сторону.

Генпрокурор Украины потребовал от Савченко немедленного возвращения и появления её в СБУ.