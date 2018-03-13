Очередь для входа на сайт для покупки билетов на ЧМ-2018 составляет более часа

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости, Василий Конов-мл. Очередь для входа на сайт для возможности попытаться купить билет на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года во время открытия второго раунда второго этапа продаж составляет более часа.

Второй раунд второго этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, стартовал во вторник в 12:00 мск.

Продажа билетов на матчи мундиаля стартовала в сентябре 2017 года. Второй раунд второго этапа продаж продлится до 3 апреля. Билеты на данном этапе будут реализовываться в порядке живой очереди.

В понедельник ФИФА объявила о том, что на игры чемпионата мира-2018 всего продано 1 миллион 303 тысячи 616 билетов.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны.