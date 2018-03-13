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Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на церемонии вручения премий Actors & Actresses Union Awards в Мадриде


Добавлено: 13 мар 2018 в 09:29, Категория: Шоу-бизнес
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на церемонии вручения премий Actors & Actresses Union Awards в Мадриде

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Вчера 43-летняя Пенелопа Крус и 49-летний Хавьер Бардем стали гостями церемонии вручения премий Actors & Actresses Union Awards, которая прошла в Мадриде. Оторвать взгляд от супругов, как и всегда, было практически невозможно — каждый их выход в свет (а это случается не так часто) определенно заслуживает внимания.

Для вечера актриса выбрала серебристое длинное платье Balmain необычного кроя. Спереди оно было немного укорочено, а когда актриса сидела, то наряд и вовсе выглядел довольно откровенно и соблазнительно, так как сильно обнажал ее ноги. На плечи звезды была надета накидка, которая являлась деталью платья. Свой образ звезда дополнила босоножками в тон наряду и длинными серьгами с драгоценными камнями. Что касается макияжа, то он был не броский и довольно сдержанный, а вот маникюр и педикюр актриса сделала яркие, накрасив ногти красным лаком.

Что касается актера, то он выглядел более неформально по сравнению со своей супругой. Бардем появился на вечере в темных джинсах, белой рубашке, верхние пуговицы которой были расстегнуты, белых кроссовках и пиджаке.

Супруги были номинированы в категориях "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль" соответственно за роли в криминальной драме "Эскобар" (Loving Pablo).



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Добавлено: 13 мар 2018 в 09:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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