Пентагон рассекретил новое видео об НЛО

Телекомпания ABC опубликовала рассекреченную Пентагоном видеозапись, сделанную самолетом ВМС США в 2015 году над тихоокеанским побережьем.

На видеозаписи на протяжении нескольких секунд хорошо видна белая точка нечетких очертаний, которую позиционируют как неопознанный летающий объект (НЛО).

Рассекреченная видеозапись была предоставлена частной исследовательской организации Stars Academy of Arts and Science (TTSA), которую возглавляет бывший сотрудник NASA и министерства обороны США Хэл Пэтофф и бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Сэмивэн.

Представитель минобороны США сообщил телекомпании, что Пентагон вплоть до 2012 года расследовал сообщения о наблюдениях НЛО.

«Программа идентификации перспективных угроз авиации (The Advanced Aviation Threat Identification Program) была прекращена примерно в 2012 году. Было принято решение, что существуют другие, более приоритетные вопросы, на которые следует выделять средства, и в интересах министерства обороны произвести соответствующие изменения», — заявил он.