Почему революция Трампа обречена на провал

Выступая в 2017 году после инаугурации Трампа в Вашингтоне, в Центре национального интереса, я начал с шутки, еще недавно популярной на постсоветском пространстве: «Один политически активный человек спрашивает другого: “Может ли произойти цветная революция в США?” Второй отвечает: “Нет, потому что в Вашингтоне нет американского посольства”».

После чего я с удовольствием отметил, что мы ошибались. На самом деле, есть в США американское посольство, и оно выступило в лице большой массы белых и синих воротничков, о которых Трамп на инаугурации сказал, что они в последние годы «были забытыми для Америки людьми», проблемы которых не волновали истеблишмент.

Именно они, эти белые, забытые всеми люди «ржавого пояса» США привели Трампа в Белый дом и, казалось, совершили величайшую революцию в современном мире.

Трамп шел к власти и проводил кампанию под лозунгами, радикально отличающими его от всех кандидатов в президенты как минимум со времен Второй мировой войны.

Его идеи как по внутренней, так и по внешней политике США были парадигмальным разрывом со всем тем, чем жили и американские элиты, и широкие массы.

На этих выборах среди развитых капиталистических стран Запада Америка, вопреки ожиданиям, оказалась первой страной, где национализм победил глобализм.

Это кажется абсурдом, так как глобализм — творение США и в экономической, и в политической жизни мира. Не буду долго останавливаться на внутриполитических взглядах Трампа, которые для многих либералов казались скандальными, безответственными, расистскими.

В его выступлениях, по мнению многих оппонентов, не было должного почтения по отношению к черным, «латиносам», к сексуальным и иным меньшинствам. Мало того, явно сквозили симпатии к белому забитому меньшинству индустриальных рабочих США.

Апофеозом «безрассудства» Трампа было то, что он открыто и с удовольствием нарушал все нормы политкорректности, которые превратили как публичную жизнь в американском обществе, так и политическую жизнь в чудовищную смесь лицемерия, ханжества и лжи.

Главным лозунгом Трампа во внутренней политике было обещание вернуть власть народу, которую узурпировала в своих руках вашингтонская олигархия. Фактически Трамп объявил войну народа против антинародных вашингтонских правителей.

Об этом можно было бы много говорить, но в данном тексте я хотел бы остановиться и хотя бы вкратце перечислить революционные идеи, которые при их реализации могли бы изменить всю внешнеполитическую парадигму и институциональную систему международных отношений и которые создавались при самом активном участии — если не под руководством — США.

Были ниспровергнуты все священные коровы, которым поклонялись как американские политики и президенты, так и их сателлиты в Западной и особенно в Восточной Европе.

Подумать только: Трамп считал, что альянс НАТО устарел и не служит жизненным интересам США, что Евросоюз — это громоздкая бюрократическая структура, лишающая суверенитета своих членов.

Он считал, что двусторонние межгосударственные отношения должны прийти на смену многосторонним в рамках различных союзов. Можно много еще перечислить «ужасного», что говорил Трамп.

Он даже подчеркнул, что нечего навязывать другим странам собственные порядки и ценности. Что если они так хороши — другие сами это увидят и воспримут. И наконец, к ужасу западных и в особенности восточных европейцев, Трамп определил Китай главным соперником США и призвал улучшить отношения с Россией, чтобы совместно решать наболевшие вопросы в мире.

Таким образом, на выборах Трамп обещал американскому народу революцию как во внешней, так и во внутренней политике. И народ дал ему мандат на это.

Менее чем через полтора года президентства Трампа мы можем подвести некие итоги его деятельности в обеих упомянутых сферах.

Первые же указы нового президента по поводу нелегальных мигрантов и ограничения иммиграции в США из ряда мусульманских стран были приостановлены судебными решениями.

Провалились попытки отозвать и заменить программу медицинского страхования, проведенную Обамой через конгресс в 2010 году.

Не удалось преодолеть полный паралич в деле строительства стены, отделяющей США от Мексики, что было наиболее ярким элементом президентской кампании Трампа.

Выяснилось, что не только демократы, но и собственная партия не готовы поддержать его в слишком далеко, по их мнению, идущих действиях, исходя из самых разных соображений. Либералы обвинили его в исламофобии и фобии к мексиканцам, дошли даже до обвинений в антисемитизме (притом что у Трампа зять еврей, а дочь приняла иудаизм).

В итоге в Вашингтоне от обещанной революции по целому ряду вопросов остались только неуклюжие объяснения и маневры со стороны Белого дома.

Окончательным поражением Трампа можно назвать его позицию по событиям в Шарлоттсвилле, когда белые хотели воспрепятствовать сносу памятника генералу южан Ли, и в результате были столкновения между белыми (как их назвала либеральная печать — супрематистами) с куклуксклановцами и черными с цветными.

Сначала Трамп пытался быть таким же неполиткорректным, как во время избирательной кампании, и обвинил в беспорядках обе стороны.

Но либеральная печать и телевидение, а также расовые меньшинства подняли такую волну возмущения против президента, что он вынужден был бесславно ретироваться.

Таким образом, можно констатировать, что почти все вернулось на круги своя. И в Вашингтоне, и в стране все пошло, как говорят в США, по принципу business as usual.

Никаких следов революции.

Еще более разительными оказались результаты деятельности администрации во внешней политике. После некоторых упреков в адрес европейских членов НАТО, которые не выполняют свои обязательства по расходам на оборону, усилиями конгресса и военных в США снова было объявлено, что НАТО — это краеугольный институт в обеспечении безопасности Запада.

Вместо ожидаемой эвакуации американских баз и войск из разных стран мира, о чем говорил Трамп, считавший, что деньги должны идти не на военные авантюры, а на инфраструктуру и создание рабочих мест для американцев, — он в итоге увеличил армейский контингент в Афганистане, расширил операции американских войск в Сирии и Ираке.

А также сделал то, чего не рискнул сделать даже Барак Обама, — поддержал поставки летального оружия на Украину, пока что только в виде партии противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Дальше — больше. То ли испугавшись заявленного импичмента от конгресса за «нелегальные связи с Москвой», то ли забыв, что он обещал улучшить отношения с Россией, он не только не отменил санкции, но и продлил их и добавил новые под давлением конгресса.

Апофеозом стало то, что практически во всех стратегических документах по вопросам национальной безопасности, подписанных Трампом, Россия фигурирует наряду с Китаем как ревизионистская страна и главный противник, угрожающий интересам США и Запада.

Таким образом, и обещания смены внешнеполитической парадигмы обернулись пшиком. И здесь все тоже вернулось на круги своя.

Почему так произошло? Дело в нестабильности и изменчивости характера Трампа, о чем много пишут в США, или есть более глубинные обстоятельства?

Не берусь выделить все причины объективного порядка, но назову, на мой взгляд, главные. Во-первых, при всей кажущейся огромности власти президента Соединенных Штатов абсолютно правы те специалисты по американской политической системе, которые считают, что институт президентства сам по себе является весьма слабым и уязвимым.

Известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма посвятил ряд разделов в своей недавно вышедшей книге «Политический порядок и политический упадок» этому вопросу.

И убедительно доказал, что как суды, так и конгресс берут на себя часть функций исполнительной власти и оставляют президента часто беспомощным, неспособным к принятию самостоятельных решений — и особенно их имплементации.

Приостановка судами действия указов Трампа по мигрантам и решения конгресса, связывающие президенту руки в его политике в отношении России, говорят сами за себя.

Сегодняшняя американская политическая система работает таким образом, что если президент не имеет большинства своей партии в обеих палатах конгресса, не пользуется полной поддержкой своей партии и большинства населения страны, то хорошо организованный лоббистский интерес в США сможет заблокировать любые решения исполнительной власти или через суды, или через конгресс.

И наконец, самое важное. Пример Трампа наглядно демонстрирует, что любую революцию надо готовить, чтобы предлагаемые ею изменения были поддержаны как народом, так и влиятельными кругами политики и бизнеса.

Рейгановскую революцию готовили в течение почти десяти лет неоконсерваторы — как идеологически, так и политически. Практически они занимались этим все 70-е годы.

Вот почему Рейган сейчас считается чуть ли не самым успешным президентом после Второй мировой войны.

Очевидно, что в обществе зрели все те идеи, с которыми Трамп пришел в Белый дом. Но его база, которая привела его к власти, оказалась весьма аморфной и разрозненной — в то время как ей противостоят мощные институты и хорошо организованные группы интересов, которым не по пути с белым рабочим классом.

Последний добился наверняка последнего своего успеха в политике, заявив через голосование за Трампа о том, что среди белых тоже есть угнетаемое меньшинство и вашингтонскому истеблишменту надо задуматься над этим.

Таким образом, революция Трампа захлебнулась. Наиболее идеологически ориентированные его соратники, такие как Стив Бэннон, покинули Белый дом.

Но проблемы, приведшие Трампа в президентское кресло, так никуда и не ушли и в обозримой перспективе не могут быть решены. Так что у американцев впереди новые революционные бури — на сей раз, быть может, с более умным и эффективным лидером и с институционально лучше организованными сторонниками.

Иначе может оказаться так, что Трамп станет последним президентом, в чью победу внесли решающий вклад члены белого среднего класса, численность которого неуклонно сокращается последние почти сорок лет.

Андраник Мигранян