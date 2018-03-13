Политические деятели ДНР о Рубане: слишком здравомыслящий для заговора против Порошенко (ВИДЕО 18+)

На днях на Украине СБУ арестовала Владимира Рубана, который в период активной фазы войны в Донбассе в 2014 году занимался обменом военнопленных.

Его обвиняют в подготовке терактов и покушении на Петра Порошенко, а также в том, что он вез на машине, в которой ехал из ДНР, оружие и боеприпасы.

Издание Ukraina.ru попросило наших комментаторов поделиться своими впечатлениями о Владимире Рубане и его деятельности по обмену пленными, а также ответить на вопрос: верят ли они в его участие в заговоре против Петра Порошенко.

Андрей Пургин, экс-спикер Народного совета ДНР, экс-вице-премьер правительства ДНР, руководитель общественной организации «Юг России»

Лично с Рубаном я не общался, но в связи с обменом военнопленных, и в связи с координацией и частичным руководством организацией, которая была предтечей МГБ ДНР в 2014 году, я был, естественно, в курсе всех этих вопросов. На самом деле, я не считаю его ни положительной фигурой, ни отрицательной.

Ситуация с ним, в общем-то, предсказуемая — в отношении Донбасса идет нагнетание истерии. Все те, кто пересекают, особенно с политическими целями, линию соприкосновения, конечно же, попадают под плотную опеку СБУ. Естественно, в состоянии общественной истерии, когда человек заражен тотальной русофобией и донбасофобией, подобные задержания будут иметь место.

Но петь ему дифирамбы и говорить, что «Рубан — наше всё», думаю, было бы сильным преувеличением. Он просто выполнял некие функции посредника. Я не могу сказать, что он делал что-то неправильно, и что он брал у кого-то за обмены деньги. Это спекуляции. Вообще обмены — это большие спекуляции. Человеческие жизни — это жизни в прямом смысле слова. Учитывая то, что с нашими людьми делали в застенках Запорожья или Харькова, понятно, что речь шла о самой настоящей человеческой жизни. Но, тем не менее, я спокойно относился бы к этой фигуре и не пытался бы делать из него великого героя.

Однако и не пытался бы его очернить, повторяя то, что сейчас повторяет украинская сторона по поводу того, что он брал деньги за обмен. Я такого не слышал, и в 2014 году с таким не сталкивался. Если это было, то это прошло мимо меня. Так что я не хотел бы наводить тень на плетень.

Рубан был посредником в переговорах об обмене военнопленными, поэтому благодарной ему должна быть украинская сторона, потому были ситуации, когда обмены происходили в пропорциях в пользу украинской стороны: тогда мы отдавали много украинских пленных, а Украина взамен отдавала меньшее количество наших ополченцев. А были ситуации, когда определенное количество украинских военнослужащих отпускалось вообще по доброй воле.

Быть благодарным посредникам нужно. Это безусловно. Но тут благодарной, опять же, должна быть украинская сторона. И вот она оказалась неблагодарной, когда Рубан прекратил быть ей нужен. Она посадила его в тюрьму. В атмосфере тотальной русофобии украинская сторона пытается рубить себе пальцы.

Рубан здравомыслящий человек, поэтому участия в заговоре против Порошенко принимать не мог. Я не верю в то, что он перевозил оружие, но в то же время желания кричать: отпустите его, у меня тоже нет.

Александр Кофман, экс-министр иностранных дел ДНР

Естественно, Владимира Рубана я знал и знал с 2014 года, и всегда восхищался его смелостью. Причем слепой смелостью. Чтобы понять, что имеется в виду, я рекомендую вашим читателям посмотреть видеоролик, снятый, когда он попал к нашим ополченцам (в 2014 году многое в ДНР было не скоординировано, а ополченцы были разные), и как он вел себя на допросе.

Посмотрите, как он себя ведет, когда толпа не очень умных людей угрожает ему смертью, и что он на это заявляет. Смелость и чувство собственного достоинства присущи ему были всегда.

По поводу денег за обмен пленными. Я таких фактов не имею. Я не участвовал в обмене пленных. Меня Рубан интересовал как хороший собеседник на различных интернет-мостах. В то время, в 2014 году, мы еще пытались разговаривать с украинской стороной. Так вот, в той ситуации господин Рубан был просто необходим просто потому, что на фоне тех, кто был с той стороны, можно было апеллировать к миру, и он всегда говорил правду.

Я помню конкретно момент, когда на телемостах, которые проводил «17-й канал», сидели ряд представителей «Правого сектора» и Владимир Рубан.

Когда украинская сторона говорит очевидную ложь, я начинал спрашивать у него: Владимир, вы врать не будете. Скажите, кто начинает обстрел мирных жителей Донецка. И Рубан в открытую говорил: да, обстрелы проводит украинская сторона. Это очень дорого стоит.

Что касается подготовки к якобы теракту. Я лично этого видео не смотрел, может, это только разговоры, но когда на допросе у него спросили, планировали ли вы покушение на президента Украины, то он ответил: теперь об этом задумываюсь. Этот ответ говорит о его большой храбрости и тонком чувстве юмора.

У меня нет фактов, подтверждающих участие Рубана в перевороте или опровергающих это, но то, что нам выдают за картинку, никакого отношения к этому делу не имеет. Так что это была спецоперация СБУ по ликвидации последнего достойного офицера Украины.

Послушайте, ну не так совершаются перевороты. Не при помощи миномета и десятков автоматов можно сковырнуть действующую власть Украины. При этом на Украине столько оружия, что везти его из ДНР, по меньшей мере, глупо.

Екатерина Губарева, экс-министр иностранных дел ДНР, депутат Народного совета ДНР (фракция «Свободный Донбасс»), зампредседателя парламентского комитета по бюджету, финансам и экономической политике

Не думаю, что Рубан реально планировал операцию в стиле «агента 007». Как себе это представляет СБУ, что Рубан бегал бы с минометами и обстреливал Банковую? Верховную Раду?

Судя по стилю сочинения, порезанному и скомпилированному видео, которое пытался разжевать глава СБУ Грицак — это спланированная провокация, чтобы вывести Рубана из круга лиц, имеющих какие-то реальные связи на Донбассе, что позволяло ему оказывать помощь в обмене пленных.

Второй частью провокации и последующей просто сейчас спецоперации СБУ по обыскам у ряда неназываемых пока лиц с обвинениями в антиукраинских акциях и сотрудничестве с Россией — является отвлечение внимания населения от злоупотреблений киевского режима и затыкание ртов неугодным.

Оппозиции как таковой на Украине не существует уже давно, и Порошенко решил поставить точку в истории с Саакашвили и так называемыми Михомайданом. Уровень и исполнение спецоперации СБУ на грани здравого смысла, что говорит о том, что сценаристы и режиссеры этого процесса явно не украинского происхождения.

Александр Чаленко

Украина.ру