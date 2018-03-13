«Попросил снять колготки»: журналистка обвинила депутата Госдумы Станислава Говорухина в домогательствах

Экс-журналистка «Радио свободы» обвинила депутата Госдумы РФ и режиссера Станислава Говорухина в домогательствах.

29-летняя журналистка Дарья Комарова обвинила 81-летнего режиссера Станистава Говорухина в сексуальных домогательствах. По словам Комаровой, депутат предлагал ей непристойности во время визита в Чебоксары в 2012 году. Комарова готовила статью, и у них с Говорухиным была договоренность по поводу интервью, во время которого все и произошло. Журналистка поделилась со всеми желающими своими «признаниями».

Свои переживания она излила накануне в соцсети Facebook:

* орфиграфия автора сохранена

Сам Говорухин заявил, что не помнит об этом, и, кроме того, сомневается, бывал ли он в Чебоксарах вообще. Однако, как сообщает Meduza, режиссер явно лукавит. Об этом можно судить по заметке на портале «Pro Город». В ней Говорухин рассказал журналисту о своем визите в Чебоксары. «В Чебоксары приезжал и еще приеду» - сказал он тогда. Интервью датируется 2 февраля 2012 года.

Обвинения именитого режиссера и политика Станислава Говорухина со стороны журналистки стали поводом для насмешек в адрес последней. В частности, от глаз читателей не могли не укрыться грубые синтаксические, стилистические и другие ошибки в «признании» Комаровой. Вряд ли это можно отнести к домогательству как таковому, если оно было, но это бросает тень на того, кто называет себя журналистом.

Свою «исповедь» Дарья Комарова посвятила другим девушкам, которые «не постеснялись» предъявить обвинения «особям мужского пола из Госдумы».