«Попросил снять колготки»: журналистка обвинила депутата Госдумы Станислава Говорухина в домогательствах

Показать меню
Актуально
Магнитные бури в марте-2018: ученые рассказали, какую опасность они несут - 11:44 Магнитные бури в марте-2018: ученые рассказали, какую опасность они несут Украина «явно ошиблась страной», — немецкий политик рассказал, как Берлин - 11:57 Украина «явно ошиблась страной», — немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место украинского посла (ВИДЕО) Светлана Лобода подтвердила свою беременность: "Я благодарна небу за этот - 12:00 Светлана Лобода подтвердила свою беременность: В Алейском гарнизоне ЦВО прошла тренировка подразделений по противодействию - 12:01 В Алейском гарнизоне ЦВО прошла тренировка подразделений по противодействию террористической деятельности Нуланд раскрыла варианты ответа на «вмешательство» РФ в выборы - 12:13 Нуланд раскрыла варианты ответа на «вмешательство» РФ в выборы Лидеру Китая разрешили оставаться у власти без ограничений - 12:13 Лидеру Китая разрешили оставаться у власти без ограничений Мемория. Мариус Петипа - 12:14 Мемория. Мариус Петипа Ярош пообещал «расставить галочки» с Крымом - 12:14 Ярош пообещал «расставить галочки» с Крымом Некоторые жители краснодарского дома, где взорвался газ, вернулись в квартиры - 12:22 Некоторые жители краснодарского дома, где взорвался газ, вернулись в квартиры Россиянин Виктор Бутенко стал пятым в метании диска на Кубке Европы в Лейрии - 12:29 Россиянин Виктор Бутенко стал пятым в метании диска на Кубке Европы в Лейрии Скажи мне «да» на языке цветов - 12:36 Скажи мне «да» на языке цветов Экипажи штурмовой авиации ЮВО на Кубани совершенствуют летную подготовку на - 12:56 Экипажи штурмовой авиации ЮВО на Кубани совершенствуют летную подготовку на современных тренажерах-имитаторах Цветы смерти: в Британии изучают букет с могилы жены Скрипаля, называя его - 13:07 Цветы смерти: в Британии изучают букет с могилы жены Скрипаля, называя его вероятной причиной отравления (ФОТО) Дело случая: ученые объяснили, почему одни люди успешнее других - 13:15 Дело случая: ученые объяснили, почему одни люди успешнее других Саша Харитонова разочаровалась в современных мужчинах - 13:22 Саша Харитонова разочаровалась в современных мужчинах Сноубордистка Привалова: я довольна своим дебютом в Кубке мира - 13:28 Сноубордистка Привалова: я довольна своим дебютом в Кубке мира Украинский националист Дмитрий Ярош заявил о планах захвата российских - 13:36 Украинский националист Дмитрий Ярош заявил о планах захвата российских территорий – СМИ
» » «Попросил снять колготки»: журналистка обвинила депутата Госдумы Станислава Говорухина в домогательствах

«Попросил снять колготки»: журналистка обвинила депутата Госдумы Станислава Говорухина в домогательствах


Добавлено: 13 мар 2018 в 09:21, Категория: Общество
«Попросил снять колготки»: журналистка обвинила депутата Госдумы Станислава Говорухина в домогательствах

Экс-журналистка «Радио свободы» обвинила депутата Госдумы РФ и режиссера Станислава Говорухина в домогательствах.

29-летняя журналистка Дарья Комарова обвинила 81-летнего режиссера Станистава Говорухина в сексуальных домогательствах. По словам Комаровой, депутат предлагал ей непристойности во время визита в Чебоксары в 2012 году. Комарова готовила статью, и у них с Говорухиным была договоренность по поводу интервью, во время которого все и произошло. Журналистка поделилась со всеми желающими своими «признаниями».

Свои переживания она излила накануне в соцсети Facebook:

* орфиграфия автора сохранена

Сам Говорухин заявил, что не помнит об этом, и, кроме того, сомневается, бывал ли он в Чебоксарах вообще. Однако, как сообщает Meduza, режиссер явно лукавит. Об этом можно судить по заметке на портале «Pro Город». В ней Говорухин рассказал журналисту о своем визите в Чебоксары. «В Чебоксары приезжал и еще приеду» - сказал он тогда. Интервью датируется 2 февраля 2012 года.

Обвинения именитого режиссера и политика Станислава Говорухина со стороны журналистки стали поводом для насмешек в адрес последней. В частности, от глаз читателей не могли не укрыться грубые синтаксические, стилистические и другие ошибки в «признании» Комаровой. Вряд ли это можно отнести к домогательству как таковому, если оно было, но это бросает тень на того, кто называет себя журналистом.

Свою «исповедь» Дарья Комарова посвятила другим девушкам, которые «не постеснялись» предъявить обвинения «особям мужского пола из Госдумы».



Материалы по теме:

"Привет, Голливуд!" - журналистка "Комсомолки" обвинила депутата Госдумы и высокого чиновника в домогательствах
Эллен Пейдж обвинила Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах и гомофобии
Эллен Пейдж обвинила режиссера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах и гомофобии
Говорухин может сохранить должность главы комитета Госдумы по культуре
Добавлено: 13 мар 2018 в 09:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Как хозяева мира освобождают Землю от лишних людей

Как хозяева мира освобождают Землю от лишних людей

Карина Пронина совершила ошибку?

Карина Пронина совершила ошибку?

Экс-футболист

Экс-футболист "Ливерпуля" Каррагер плюнул в болельщика "МЮ" и его дочь

Дональд Трамп об отношениях с женой на фоне скандала с его изменами:

Дональд Трамп об отношениях с женой на фоне скандала с его изменами: "Мелании приходится нелегко"

Загрузка...



Лента новостей
Артиллеристы ЗВО на полевых занятиях в Ленинградской области отработали уход на запасные огневые - 10:15 Артиллеристы ЗВО на полевых занятиях в Ленинградской области отработали уход на запасные огневые позицииДва Ка-52 «Аллигатор» поступили в воинскую часть в Краснодарском крае - 10:14 Два Ка-52 «Аллигатор» поступили в воинскую часть в Краснодарском краеСексуальная коллекция Ysya Minochkina осень-зима 2018 - 09:50 Сексуальная коллекция Ysya Minochkina осень-зима 2018Паралимпиада-2018: Украина добывает четвертое золото на Играх - 09:42 Паралимпиада-2018: Украина добывает четвертое золото на ИграхПенелопа Крус и Хавьер Бардем на церемонии вручения премий Actors & Actresses Union Awards в - 09:29 Пенелопа Крус и Хавьер Бардем на церемонии вручения премий Actors & Actresses Union Awards в МадридеРоссийские биатлонистки завоевали четыре медали Паралимпиады - 09:23 Российские биатлонистки завоевали четыре медали ПаралимпиадыГосдеп поверил в причастность России к отравлению Скрипаля - 09:22 Госдеп поверил в причастность России к отравлению СкрипаляПентагон рассекретил новое видео об НЛО - 09:22 Пентагон рассекретил новое видео об НЛО«Попросил снять колготки»: журналистка обвинила депутата Госдумы Станислава Говорухина в - 09:21 «Попросил снять колготки»: журналистка обвинила депутата Госдумы Станислава Говорухина в домогательствахПостпред США в ООН пригрозила ударом по Сирии - 09:21 Постпред США в ООН пригрозила ударом по СирииКонгрессмены-демократы потребовали от Трампа новых санкции против России - 09:21 Конгрессмены-демократы потребовали от Трампа новых санкции против РоссииПослание Путина к Федсобранию вызвало рекордный интерес - 09:21 Послание Путина к Федсобранию вызвало рекордный интересЯпония ждет конкретных действий от КНДР по денуклеаризации - 09:08 Япония ждет конкретных действий от КНДР по денуклеаризацииКолин Ферт посочувствовал любовнику жены - 08:50 Колин Ферт посочувствовал любовнику жены
Последние новости
Пожар на полигоне «Широкий лан»: есть жертвы - 11:28 Пожар на полигоне «Широкий лан»: есть жертвы В Подмосковье началось учение с подразделениями Таманской дивизии ЗВО - 11:15 В Подмосковье началось учение с подразделениями Таманской дивизии ЗВО Как АТОшники режут в тылу мирных украинцев - 11:07 Как АТОшники режут в тылу мирных украинцев Саша Черно пытается найти подвох в поведении Иосифа Оганесяна - 10:57 Саша Черно пытается найти подвох в поведении Иосифа Оганесяна Водитель, не понимавший «козьего языка», пришел по повестке в СБУ - 10:50 Водитель, не понимавший «козьего языка», пришел по повестке в СБУ Шикарная грудь Эвелины Бледанс в белоснежном бикини вызвала восторг поклонников - 10:48 Шикарная грудь Эвелины Бледанс в белоснежном бикини вызвала восторг поклонников Экс-глава МУРа арестован по делу о коррупции - 10:35 Экс-глава МУРа арестован по делу о коррупции СМИ узнали о подготовке кибератаки в ответ на отравление Скрипаля - 10:30 СМИ узнали о подготовке кибератаки в ответ на отравление Скрипаля Китай начал подготовку к масштабной реформе госаппарата - 10:29 Китай начал подготовку к масштабной реформе госаппарата СМИ узнали об аресте бывшего начальника МУРа за коррупцию - 10:29 СМИ узнали об аресте бывшего начальника МУРа за коррупцию В США завершили первое расследование о «вмешательстве» России - 10:29 В США завершили первое расследование о «вмешательстве» России Журналистка «Радио Свобода» обвинила Говорухина в домогательствах - 10:29 Журналистка «Радио Свобода» обвинила Говорухина в домогательствах Коллеги заподозрили Савченко в побеге с Украины - 10:28 Коллеги заподозрили Савченко в побеге с Украины
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"