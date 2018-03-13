Посла Великобритании вызвали в МИД России

Посол Великобритании Лори Бристоу вызван в МИД России, сообщает «Интерфакс».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров потребовал от Лондона обеспечить доступ российской стороны к веществу, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Он подчеркнул, что до тех пор Россия не будет отвечать на британский ультиматум.

«Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия», — сказал Лавров.

Глава МИД заявил, что Россия не имеет отношения к случившемуся со Скрипалем и готова сотрудничать, если «Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства» в соответствии с Конвенцией.

Сергей Лавров также отметил, что Юлия Скрипаль является гражданкой России. По его словам, Россия уже обратилась к Великобритании с официальной нотой и потребовала обеспечить доступ к материалам расследования на этом основании.

«Мы рассчитываем, что Соединенное Королевство ответит на наш запрос, который был направлен в соответствии с той же самой Конвенцией о необходимости предоставить нам вещество, о котором идет речь, и необходимости сделать для нас открытым весь ход расследования, потому что речь идет о российской гражданке», — подчеркнул Лавров.

Напомним, приговоренный в России к 13 годам лишения свободы за госизмену и позже обмененный на российских агентов экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что они были отравлены российским боевым нервно-паралитическим газом, и объявила о причастности Москвы к этому преступлению.