Послание Путина к Федсобранию вызвало рекордный интерес

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, оглашение которого состоялось 1 марта, вызвало рекордный интерес — с ним ознакомились 59% опрошенных россиян, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Их приводит РИА Новости. 32% участников опроса не следили за выступлением главы государства.

Опрос проводился 6-7 марта методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Из 59% респондентов, следивших за обращением президента к Федсобранию, 20% опрошенных «внимательно слушали выступление президента», 39% «внимательно не следили, об основных идеях послания узнали из выпусков новостей, публикаций в газетах». В прошлом году посланием президента заинтересовались 43% опрошенных россиян.

35% респондентов отметили, что из затронутых в послании тем больше всего запомнились части, посвященные обороноспособности и ВПК. Еще 11% опрошенных назвали реформу здравоохранения, 6% — улучшение благосостояния населения и другие темы.

60% опрошенных россиян признались, что послание президента «вызывает чувство надежды и воодушевления». 30% респондентов согласны с высказанными Владимиром Путиным идеями, однако отмечают: все это уже звучало ранее, но не получило реального воплощения. 1% участников опроса «не согласны с большинством идей, высказанных президентом». Столько же опрошенных заявили, что «все, что говорил президент, им не интересно».