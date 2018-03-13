Посольство Украины в Австралии начало акцию «Рожденные в вышиванке»

В посольстве Украины в Австралии началась акция «Рожденные в вышиванке». Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

«В Посольстве Украины в Австралии начинается акция «Рожденные в вышиванке». Символично, что первой девочкой, которая в далекой Австралии была зарегистрирована гражданкой Украины, и в честь такого события получила от посла Украины вышитое платье, стала Дианка Плиговка, родом из оккупированного Симферополя», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан надел вышиванку.

Фото: пресс-служба МИД