Постное меню в ресторанах Москвы. Часть II

FashionTime.ru продолжает делится интересными постными предложениями, которые представлены в московских ресторанах. Напомним, что пост проходит до 7 апреля.

Постные блюда в ресторанах Москвы. Часть I

постное меню в White Rabbit

Десерт из батата и облепихи



Постное меню для ресторана White Rabbit (Смоленская пл., д. 3) вместе с Владимиром Мухиным разработала повар веган Ольга Суздалкина. Поэтому блюда получились не только оригинальные, но и сбалансированные в соотношении важных для полноценного питания компонентов. В постном меню: салат с авокадо, солеными огурцами и помидорами, розовыми томатами, жареными вешенками и шпинатом «замешан» на киноа; террин из запеченных на углях овощей и грибов заправлен каштановым маслом; свекольные тальятелле приготовлены с луковым пюре, миндалем и кинзой. На десерт – мусс из сладкого картофеля с сорбетом из облепихи и миндалем в карамели.

постное меню в «Техникуме»

Битые огурцы бабушки Лао



Пост в «Техникуме» получился демократичным – большинство блюд в меню стоят не дороже 300 рублей. Это и маринованные перцы с соусом ромеско, и хумус, и баба гануш, и брускетты с авокадо или с помидорами и базиликом. Ненамного дороже фирменные капусты Виталия Истомина – цветная с кешью и кунжутной заправкой и брокколи в соево-кунжутном соусе.

постное меню в «Белуге»

Постная «Павлова»



Шеф-повар ресторана «Белуга» (ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1) предлагает: салат из запеченной свеклы по весьма демократичной цене (250 руб.), в котором данный продукт представлен в разных консистенции и текстуре; салат из печеной тыквы с хурмой и маринованной грушей (320 руб.), салат из маринованных овощей (580 руб.). В постном меню представлено два супа: из лесных грибов (320 руб.) и тыквенный суп на миндальном молоке (340 рублей). На горячее можно заказать пасту с артишоками и вялеными томатами (480 руб.), для приготовления соуса используется 17 ингредиентов; цукини с муссом из пастернака и миндаля (480 руб.) и хумус с портобелло и полбой (520 руб.). На десерт: шоколадный пирог (320 руб.), карамелизированная груша с ягодным соусом (360 руб.) и постная «Павлова» (460 рублей).

постное меню в Selfie

Орловская гречка с белыми грибами и соусом из петрушки



Модное современное меню получилось у шеф-повара ресторана Selfie (Новинский б-р, д. 31) Анатолия Казакова. Так, в меню: клубника с жареным тофу и салатом кейл; брокколи с зелеными бобами и чили соусом; тыква с вешенками и кокосовым молоком; папайя и алоэ; запеченная капуста с зеленым карри; котлеты из топинамбуру с цветной капустой.

постное меню в Shore House



В яхт-клубе-ресторане Shore House (Крокус Сити, 66-й км МКАД) большой выбор постных блюд – 23 блюда на любой вкус без ингредиентов животного происхождения. Так, среди салатов есть аджапсандал (500 руб.), запеченная свекла с соусом сациви (350 руб.), овощи на гриле с постным песто из грецких орехов (820 руб.), рагу из тыквы со сладким перцем и томатами (320 руб.). Любителям роллов стоит попробовать овощной ролл с соевым майонезом (300 руб.), а поклонникам азербайджанской кухни можно обратить внимание на такие блюда, как кюрза с картофелем (300 руб.), овощная довурма на гриле (650 руб.), долма с постным майонезом (550 руб.) и сладкий плов с сухофруктами (600 руб.). Из более привычных блюд в постном меню есть суп из белых грибов (570 руб.), картофельные котлеты (500 руб.), суп-пюре из чечевицы (390 руб.), гречка с белыми грибами и луком (650 руб.) и голубцы с томатным соусом (650 руб.). На сладкое в Shore House целых 3 постных десерта: морковный пирог с апельсином (200 руб.), халва (350 руб.) и медово-имбирная коврижка с брусничным соусом (250 руб.).

постное меню в SimpleWine&Bar

Салат из гречневой лапши и обжаренного тофу

Шеф-повар SimpleWine&Bar (ул. Неглинная, д. 8/10) Павел Анненков ввел блюда азиатской кухни в постное меню. Постное меню: салат с домашним хумусом, овощами гриль и вялеными томатами (300 руб.), традиционный салат из капусты с пряным азиатским соусом (340 руб.), салат из гречневой лапши и обжаренного тофу (460 руб.), «гречка» с овощами, она же лапша под кокосовым соусом (390 руб.).

постное меню в Masters & Margaritas

Запеченная тыква с фенхелем



В практически новом ресторане Masters & Margaritas на Патриках (Большой Палашевский пер., д. 2) действует постное меню. В него вошли следующие позиции: тыквенный суп (500 руб.); суп печеный томат и перец, пюре из базилика (500 руб); зеленый салат, лимонная заправка (350 руб.); авокадо, батат на гриле, харисса (600 руб); запеченная тыква, фенхель (390 руб.); запеченная свекла (350 руб.); гречка с грибами (350 руб.). Также в постном меню есть каши на воде, которые подаются с 8.30 до 16.00: перловая, черничное варенье (380 руб.), овсяная, фейхоа (350 руб.).

Постное меню в Wine Happens

Крем-суп из батата с яблоками



Не успело заведение Wine Happens (ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1) открыться, а шеф-повар Тимур Абузяров уже ввел постное меню. Постный стол в Wine Happens — это семь блюд: зеленый поке с киноа (460 руб.), салат с авокадо, жареным тофу и мандаринами (460 руб.), кабачки с мисо и постной сметаной (320 руб.) и овощи в стиле wok с ананасом (460 руб.). Отдельное внимание уделили батату: из него готовят крем-суп с яблоками (350 руб.), его же запекают с нутом и томатами (460 руб.). А на десерт гостям, соблюдающим пост, предложат кокосовую панакоту с ананасом гриль (420 руб.).

ПОСТНОЕ МЕНЮ в «Недальнем востоке»

Шеф-повар ресторана «Недальний восток» (Тверской б-р, д. 15, стр. 2) Андрей Ростов ввел в постное меню следующие позиции. В качестве закусок можно заказать томаты гриль с азиатскими грибами, вьетнамские спринг роллы с овощами, хумус с лепешкой, кимчи. Есть три вида салата (винегрет со стручковым горошком, салат из морских водорослей, зеленый салат), два вида супов (суп-пюре из цуккини, суп мисо). В качестве основных блюд можно заказать: котлеты из киноа с ореховым соусом, гречневую кашу с грибами, тофу с овощами и трюфельной заправкой, восточный лечо с рисовыми онигири, широкую рисовую лапшу с овощами, овощи на теппане, рис на теппане с овощами, дим сам с овощами, дим сам с вишней. Есть несколько постных видов роллов: с огурцом, с авокадо, с маринованной тыквой. На десерт можно заказать вишневый пирог с кленово-имбирным соусом и тапиоку с кокосовым молоком и соусом из маракуйи.

постное меню в «ХИЩNIK Стейкs&Burgers»

Кукуруза на гриле



Отказ от мяса – вовсе не повод забыть о посещении «Хищnik Стейкs&Burgers» (ул. Большая Дмитровка, д. 5/6, стр. 4; Павелецкая пл., д. 2, стр. 2; ул. Кузнецкий мост, д. 18/7). Постящиеся могут заказать домашний хумус (290 руб.), листья рукколы с томатами черри (190 руб.), деревенский салат из овощей (170 руб.) или коул слоу (150 руб.). На горячее предлагают легкие супы (150 руб.) – тыквенный и грибной. Из блюд, приготовленных на гриле – сладкую кукурузу с ароматными специями (180 руб.) и ассорти из томленого болгарского перца, баклажанов, мини-картофеля и сладких помидоров (250 руб.). В преддверии поста в меню появились две новые позиции: артишоки (320 руб.) и батат-фри (160 руб.).

