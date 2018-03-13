Постпред США в ООН пригрозила ударом по Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американские власти готовы к новым самостоятельным действиям в Сирии, вплоть до нанесения удара. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем. И мы готовы вновь выбрать его», — сказала Хейли.

В 2017 году за аналогичным предупреждением последовал ракетный удар по авиабазе Шайрат, напомнила представитель США.

Никки Хейли также сообщила о новом проекте резолюции по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. По ее мнению, этот документ не позволит России и Сирии наносить избирательные удары по тем группировкам, которые им выгодно считать террористическими.

«В последние две недели российский и сирийский режим были очень заняты наклеиванием ярлыков "террористическая группа" на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте», — отметила американский полпред.

Российский постпред при ООН Василий Небензя в ответ заявил, что сирийские власти имеют право осуществлять контртеррористическую операцию на территории страны.

«Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401. Правительство Сирии имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан», — подчеркнул российский дипломат. Он добавил, что пригород Дамаска остается «рассадником террористов».

Хейли в отчаянии: так переживает за судьбу боевиков ан-Нусры в Восточной Гуте, что угрожает нтвыми ударами США по Сирии. Последние попытки спасти остатки терористов - союзников США в борьбе против Асада.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 марта 2018 г.