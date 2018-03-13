Правительство одобрило обмен данными в интересах армий стран СНГ

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проекте соглашения в области обмена геопространственной информацией в интересах вооружённых сил СНГ.

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром 9 марта, размещён на официальном портале правовой информации.

Представленный Минобороны и согласованный с МИД и другими заинтересованными органами власти документ был одобрен кабмином после предварительной проработки со странами — участниками Содружества Независимых Государств, отмечается в распоряжении.

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В связи с принятым решением Минобороны дано поручение совместно с МИД провести переговоры с уполномоченными представителями стран — членов СНГ и по достижении договорённости подписать это соглашение от имени Правительства России.

Проект соглашения предполагает, что его стороны создадут банки геопространственной информации и будут обменивать информацией, содержащейся в этих банках, а также данными о возможностях и потребностях сторон в этих данных.

После одобрения проекта соглашения стороны получат возможность проводить обучение специалистов по работе с геопространственной информацией и обмениваться опытом по формированию соответствующих баз данных.

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