Представители религиозного движения препятствуют отпеванию Олега Табакова

Православные активисты в Москве выступили против отпевания художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова. Представители религиозного движения «Божья воля» намерены всеми способами препятствовать отпеванию актера, о чем заявила лидер движения Мила Одегова.

Так, Одегова отметила, что активисты собираются подать заявление митрополиту истринскому Арсению, управляющему Центральным викариатством Москвы, с просьбой не совершать церковный обряд над Табаковым, так как считают его «богохульником».