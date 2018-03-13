Принц Уильям рассказал о любимом занятии дочери Шарлотты

Принцесса Шарлотта

Где бы ни появились принц Уильям и Кейт Миддлтон, их неизменно расспрашивают о детях — четырехлетнем принце Джордже и двухлетней принцессе Шарлотте. И счастливые родители, которые сейчас ждут третьего ребенка, охотно рассказывают о малышах. Мы знаем, что юные наследники британского престола получили в подарок на Рождество и какие фильмы любит принц Джордж, знаем, что Шарлотта заботится о старшем брате и уже бегло говорит по-испански, знаем, как их воспитывают — Кейт и Уильям, как и многие родители, любят поговорить о детях. На этот раз новыми подробностями из жизни малышей поделился отец: на приеме по случаю Дня Содружества наций, который в Великобритании (и многих других странах) праздновали вчера, 12 марта, Уильям рассказал о самом любимом занятии маленькой Шарлотты.

Моя дочь Шарлотта любит танцевать,

— заявил Уильям. Так вот чем девочка готова заниматься дни напролет!

Принцесса Шарлотта

Пока на публике мы Шарлотту танцующей не видели, но, возможно, вскоре это изменится, ведь дочка Уильяма и Кэтрин, как и другие члены королевской семьи, приглашена на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится уже 19 мая. Причем Шарлотта будет не просто гостьей, а активной участницей церемонии: вместе с другими девочками она будет нести цветы к алтарю и рассыпать лепестки роз перед невестой и женихом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Принцесса Шарлотта и принц Джордж