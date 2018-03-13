Рада может снять неприкосновенность с нардепа

Верховная Рада в четверг, 15 марта, рассмотрит вопрос о привлечении народного депутата Евгения Бакулина к уголовной ответственности, его задержания и ареста.Об этом в зале парламента сообщил глава ВР Андрей Парубий.По его словам, накануне регламентный комитет с участием генпрокурора Юрия Луценко рекомендовал Раде рассмотреть вопрос отмены депутатской неприкосновенности с Бакулина."В четверг начнем заседание с рассмотрения этого вопроса. Хочу напомнить, что закон один для всех и, надеюсь, примем соответствующее решение", - сказал Парубий.Как известно, 12 марта регламентный комитет рассмотрел представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Евгения Бакулина и позже рекомендовал Верховной Раде снять с нардепа неприкосновенность.Сам Бакулин на заседании комитета отсутствует. Вместо себя он прислал адвоката и письменные объяснения, в которых в частности отметил, что болен.