Реформа «Почта России»: Мы приняли «программу воровства» и сократим скорость обслуживания

Гендиректор компании «Почта России» Николай Подгузов сообщил, что новая программа в отделениях поможет в борьбе с воровством. Больше такого рода инциденты не останутся безнаказанными.

В ТАСС состоялась пресс-конференция, где Подгузов рассказал об уже принятой программе, способной в 2018 году «существенно минимизировать» воровство на «Почте России».

«Мы её внедрим и добьёмся результатов»,– заявил гендиректор.

Отныне воровство на «родных» предприятиях не останется безнаказанным.

Подгузовым было отмечено, что в 2018 году чистая прибыль у «Почты России» будет сопоставима с уровнем 2017 года. Планируется вскоре направить более 3 млрд. руб. на капитальный ремонт почтовых отделений.

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